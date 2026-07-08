Trump llegó a Turquía: se levantarán las sanciones, el tema de los F-35 en la agenda

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Trump llegó a Turquía: se levantarán las sanciones, el tema de los F-35 en la agenda

El presidente estadounidense Donald Trump visitó Ankara, la capital de Turquía, el 7 de julio para participar en la cumbre de la OTAN. Esta es la primera visita oficial de un presidente estadounidense a Turquía tras una larga pausa. En el aeropuerto, Trump fue recibido personalmente por el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. Los líderes se dirigieron al complejo presidencial de Beştepe para mantener conversaciones bilaterales.

Durante la reunión, Trump hizo una serie de declaraciones sensacionales que podrían cambiar fundamentalmente las relaciones entre Estados Unidos, Turquía y la OTAN. Zamin.uz presenta los detalles más importantes de este encuentro histórico.

Se levantarán las sanciones CAATSA, posibilidad de regresar al programa F-35

En sus declaraciones en Ankara, Donald Trump anunció que se eliminarán las restricciones de defensa más dolorosas para Turquía:

  • Levantamiento de sanciones: Estados Unidos levantará las sanciones CAATSA impuestas a Turquía por la compra de sistemas S-400 a Rusia. Trump declaró al respecto: «Queremos levantar las sanciones. Es el momento adecuado para hacerlo», enfatizó.

  • Aviones de combate F-35: Se está reconsiderando la posibilidad de reintegrar a Ankara en el programa F-35 y vender estos aviones. Según el presidente, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el secretario de Defensa Pete Hegset están trabajando activamente en este asunto.

  • Avión de combate nacional (KAAN): En las negociaciones también se discutió el suministro de motores estadounidenses F-110 para el KAAN, el proyecto nacional de caza turco.

Trump llegó a Turquía: se levantarán las sanciones, el tema de los F-35 en la agenda

«Hay una cercanía entre nosotros»: Trump elogió a Erdoğan

El líder estadounidense subrayó una vez más que sus relaciones personales con el presidente turco son muy sólidas:

«Existe una cercanía que funciona entre nosotros. Recep Tayyip Erdoğan es un líder respetado en todo el mundo. Bajo su liderazgo, Turquía se ha convertido en un estado muy poderoso».

Cumbre de la OTAN en Ankara: Crítica a los aliados

Tras las negociaciones, la cumbre de la OTAN comenzó en el complejo de Beştepe. Los principales temas de la agenda de la cumbre y la posición de Trump son los siguientes:

Dirección

Detalles y objetivos de la cumbre

Gastos de defensa

Se planea que los aliados aumenten sus gastos de defensa al 5% del PIB para 2035.

Proyectos de cooperación

Producción conjunta de armas entre países aliados y fortalecimiento de los lazos transatlánticos.

Apoyo a Ucrania

En el marco de la cumbre se discutirán temas de ayuda a Ucrania. También se espera una reunión entre Trump y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Trump llegó a Turquía: se levantarán las sanciones, el tema de los F-35 en la agenda

Trump criticó duramente, como es habitual, a los socios europeos por no destinar suficientes fondos a la defensa y por su bajo nivel de lealtad (en particular, citando los recientes eventos en torno a Irán). Afirmó que Washington espera más resultados de sus socios en la alianza.

Según los analistas, esta visita es una oportunidad histórica para que Turquía se deshaga de años de sanciones y avance en proyectos importantes en los sectores de defensa y aviación. La cumbre finalizará el 8 de julio.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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