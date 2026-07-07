La corporación Google ha anunciado oficialmente que su próximo evento tradicional "Made by Google" se llevará a cabo el 12 de agosto de este año en la ciudad de Nueva York. Este evento es considerado uno de los hitos más importantes del año para el mundo tecnológico, donde se espera que la compañía presente su nueva generación de dispositivos y los últimos avances en el campo de la AI. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según las invitaciones oficiales enviadas a las publicaciones The Verge y Bloomberg, la estrella principal de la presentación de este año será la línea de smartphones Pixel 11. Mientras que el evento del año pasado fue recordado por las inusuales apariciones de celebridades, esta vez se espera que Google se centre principalmente en las capacidades técnicas y el diseño de los productos.

Principales cambios en la serie Pixel 11

Según la información filtrada por fuentes internas, la serie Pixel 11 contará con actualizaciones de diseño significativas. En particular, se dice que se añadirá una nueva variante de color dorado a la línea. Se espera que el modelo base Pixel 11 esté equipado con marcos más delgados y un panel de cámara negro actualizado, lo que le dará al dispositivo un aspecto más moderno.

También hay informes de que el modelo Pixel 11 Pro tendrá un cuerpo ligeramente más delgado que la generación anterior. Además, con el fin de fortalecer su posición en el mercado de los teléfonos plegables, Google también podría presentar el modelo Pixel 11 Pro Fold. Se espera que este dispositivo destaque por un peso más ligero y un módulo de cámara rediseñado.

Capacidad de almacenamiento y política de precios

Una de las noticias inesperadas para los usuarios podría estar relacionada con la memoria interna de los dispositivos. Según algunas fuentes, Google podría abandonar la opción de 128 GB en los nuevos modelos para comenzar la versión estándar desde 256 GB. Aunque esto es una mejora técnica positiva, es muy probable que provoque un aumento en el precio inicial de los smartphones.

En la presentación realizada en agosto del año pasado, se mostraron la serie Pixel 10, el Pixel Watch y una nueva generación de auriculares. Este año, también se espera la presentación de nuevos relojes inteligentes y accesorios que complementen el ecosistema de Google. Aunque los smartphones Pixel no se venden oficialmente en el mercado de Uzbekistán, son muy populares entre los entusiastas de la tecnología locales gracias a su sistema Android "puro" y sus cámaras de alta calidad.

Durante la presentación, se espera que Google amplíe aún más sus capacidades de AI, compartiendo noticias sobre la integración del sistema Gemini en los nuevos dispositivos Pixel. Esto servirá para convertir a los smartphones no solo en herramientas de comunicación, sino en asistentes personales mucho más inteligentes.