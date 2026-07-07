Se dice que Elon Musk prepara un dispositivo IA más delgado que un iPhone

Se ha informado que SpaceX, la empresa fundada por Elon Musk, presentó a los inversores un prototipo de un nuevo dispositivo compacto basado en inteligencia artificial.

Según fuentes, el gadget sería más delgado que un iPhone moderno y funcionaría con un sistema operativo independiente de Android o iOS. Se espera que el dispositivo integre profundamente las tecnologías de xAI.

¿Por qué se está creando este nuevo dispositivo?

Según The Wall Street Journal y TechCrunch, el prototipo no se presentó como un smartphone convencional, sino como un dispositivo diseñado para interactuar con la inteligencia artificial de una forma nueva.

Podría priorizar los comandos de voz, los agentes de IA y una interfaz mínima en lugar de las aplicaciones tradicionales.

Ni Android ni iOS

Una de las características más importantes del dispositivo es que funciona con su propio sistema operativo.

Esto podría permitir a SpaceX y xAI controlar de forma independiente el software y las capacidades de inteligencia artificial del dispositivo, sin depender del ecosistema de Google o Apple.

xAI y Grok serán fundamentales

Las fuentes señalan que el gadget utiliza tecnologías de la empresa xAI, propiedad de Musk.

Se espera que Grok y los modelos de inteligencia artificial de próxima generación estén profundamente integrados, permitiendo realizar tareas diarias mediante comandos de voz.

Se menciona el uso de un chip Snapdragon

El prototipo podría utilizar un chipset Qualcomm Snapdragon.

Esta decisión busca equilibrar el alto rendimiento, la eficiencia energética y la ejecución rápida de tareas de inteligencia artificial.

Diseño más delgado que el iPhone

Se dice que el dispositivo ha sido diseñado en un formato compacto tipo «handset» (auricular).

Su diseño sería más delgado que el de un iPhone moderno, con planes de eliminar botones y elementos innecesarios, enfocándose en el minimalismo.

El prototipo aún puede cambiar

El dispositivo fue presentado a los inversores antes de una posible salida a bolsa (IPO) de SpaceX.

Sin embargo, el diseño y las especificaciones técnicas aún se encuentran en una etapa inicial. Por lo tanto, el producto podría cambiar significativamente antes de llegar al mercado.

¿Por qué es importante este proyecto?

Los primeros dispositivos de IA presentados en 2024-2025 no lograron el éxito esperado.

Elon Musk, a través de su gran audiencia, las tecnologías de xAI y sus capacidades de marketing, podría iniciar una nueva etapa en el mercado de dispositivos de inteligencia artificial.

Por ahora, no se han revelado el nombre oficial ni la fecha de lanzamiento del producto. Pero la presentación del prototipo indica que los dispositivos de IA podrían convertirse en serios competidores de los smartphones para 2026-2027.