Figma expande sus capacidades: adquisición de la startup Bud

Figma, plataforma líder en el mundo del diseño, ha dado un paso importante para mejorar su ecosistema tecnológico. La empresa anunció la adquisición del equipo de la startup Bud (anteriormente llamada Orchids), especializada en inteligencia artificial y "vibe-coding" (simplificación del entorno de codificación). Este acuerdo es parte de la estrategia de Figma para transformar su plataforma, pasando de ser una simple herramienta de diseño estático a un espacio para la creación de productos de software completos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La startup Bud, respaldada en su momento por el acelerador Y Combinator, ofrecía agentes de inteligencia artificial que permitían a los usuarios crear aplicaciones móviles, sitios web y servicios para plataformas como Slack. El líder de la startup, Kevin Lu, destacó en la red X (anteriormente Twitter) que unirse al equipo de Figma era un paso natural para una nueva era, donde las ideas cobrarán vida.

Del diseño a la codificación real

En los últimos años, Figma se ha centrado en reducir la brecha entre el diseño y la programación. Anteriormente, la empresa lanzó la función Figma Make para crear aplicaciones web y estableció integraciones con herramientas como Codex y Claude Code. Se espera que la incorporación del equipo de Bud amplíe las capacidades de creación de agentes automatizados y prototipos más complejos dentro de Figma.

Según los términos del acuerdo, las plataformas Bud y Orchids cesarán sus operaciones antes del 18 de julio de este año. Los usuarios deben migrar sus proyectos a otras plataformas antes de esta fecha. Esta decisión significa que la startup se desarrollará como un componente de Figma y no como un producto independiente.

Cuestiones de seguridad y planes futuros

Cabe señalar que la plataforma Bud (Orchids) enfrentó problemas de seguridad en el pasado. Según la BBC, investigadores de seguridad identificaron vulnerabilidades ante ciberataques en aplicaciones creadas a través de Orchids. Aunque Figma no ha revelado en qué proyectos trabajará el equipo, los expertos suponen que el enfoque principal será la creación de herramientas de codificación seguras e inteligentes.

Estas novedades en la plataforma Figma son también importantes para los diseñadores y desarrolladores. En el mercado local de TI, Figma es la herramienta de diseño más popular. En el futuro, los diseñadores podrían crear prototipos con código listo para usar mediante inteligencia artificial, reduciendo significativamente el tiempo y los costos de desarrollo de proyectos.

Según ixbt.com, al introducir sus nuevos agentes, Figma aspira a convertirse en una plataforma indispensable no solo para diseñadores UI/UX, sino también para desarrolladores frontend. Adquisiciones como esta demuestran que la revolución de la inteligencia artificial continúa en el mundo del diseño.