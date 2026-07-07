Lionel Messi y el milagro argentino: victoria dramática contra Egipto

La selección argentina, defensora del título mundial, disputó un encuentro inolvidable contra Egipto en los octavos de final de la Copa Mundial 2026. En el estadio de Atlanta, los dirigidos por Lionel Scaloni perdían 0-2 a falta de 10 minutos para el final, pero el equipo liderado por Lionel Messi mostró una voluntad inquebrantable para remontar y ganar 3-2. Así lo informa Goal.com informa .

El partido comenzó muy difícil para Argentina. Tras una sufrida victoria ante Cabo Verde en la fase de grupos, volvieron a aparecer problemas defensivos en la "Albiceleste". Apenas al minuto 15, Yasser Ibrahim quedó sin marca y batió a Emiliano Martinez. Este gol aumentó la confianza de los egipcios.

Uno de los puntos de inflexión del encuentro fue el penalti ejecutado por Lionel Messi. Según Goal.com, el máximo goleador en la historia de los mundiales falló su cuarto penalti de ocho intentos: su disparo fue detenido por Mostafa Shobeir. Poco después, los egipcios marcaron el segundo en un contraataque: Mostafa Zico puso el 2-0, dejando en shock a los campeones vigentes.

Messi y la remontada épica

Sin embargo, Lionel Messi se esforzó al máximo para redimirse. A pocos minutos del final, dio una asistencia brillante para Cristian Romero, recortando distancias. Poco después, el propio Messi igualó el marcador con un potente disparo, salvando a su equipo de la derrota. El gol hizo vibrar a los miles de aficionados en el estadio.

Argentina no quería ir a la prórroga. En los últimos minutos, tras un centro desde la banda izquierda de Lautaro Martinez, Enzo Fernandez cabeceó el balón a la red para establecer el 3-2 definitivo. Aunque Egipto ofreció una resistencia digna, la experiencia y la calidad se impusieron.

Esta victoria aseguró el pase de Argentina a los cuartos de final. Aunque se observan fallos en defensa y en la salida de balón, la presencia de un líder como Lionel Messi los mantiene como favoritos del torneo. Egipto se despide del torneo con honor.