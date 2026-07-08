Video de los goles del partido Argentina-Egipto que pasó de 0:2 a 3:2
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Mundial 2026. Octavos de final
Se disputó el encuentro de octavos de final de la Copa del Mundo entre Argentina y Egipto. En un partido lleno de goles, los argentinos ganaron 3:2.
Los egipcios se adelantaron en el marcador gracias a los goles de Ibrahim y Ziko. En el minuto 79, Romero recortó distancias. Messi igualó el marcador en el minuto 83. En el 90+3, Enzo Fernández marcó el gol de la victoria para los argentinos.
De esta manera, Argentina clasifica a los cuartos de final tras una super remontada.
Mundial 2026. Octavos de final
Argentina – Egipto 3:2
Goles: Romero 79, Messi 83, Enzo Fernández 90+3 – Ibrahim 15, Ziko 67
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