Video de los goles del partido Argentina-Egipto que pasó de 0:2 a 3:2

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Video de los goles del partido Argentina-Egipto que pasó de 0:2 a 3:2

Se disputó el encuentro de octavos de final de la Copa del Mundo entre Argentina y Egipto. En un partido lleno de goles, los argentinos ganaron 3:2.

Los egipcios se adelantaron en el marcador gracias a los goles de Ibrahim y Ziko. En el minuto 79, Romero recortó distancias. Messi igualó el marcador en el minuto 83. En el 90+3, Enzo Fernández marcó el gol de la victoria para los argentinos.

De esta manera, Argentina clasifica a los cuartos de final tras una super remontada.

Mundial 2026. Octavos de final
Argentina – Egipto 3:2
Goles: Romero 79, Messi 83, Enzo Fernández 90+3 – Ibrahim 15, Ziko 67

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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