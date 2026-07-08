Microsoft recurre a sus propios modelos para reducir los costes de IA

·23·Tecnología
Microsoft recurre a sus propios modelos para reducir los costes de IA

En un momento en que los costes de soporte y desarrollo de tecnologías de IA aumentan drásticamente, los gigantes tecnológicos han comenzado a tomar medidas de ahorro. Microsoft está implementando una nueva estrategia al respecto, reduciendo su dependencia del software de socios externos como OpenAI y Anthropic. La empresa se centra ahora en utilizar más sus propios modelos de IA internos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según Bloomberg, Microsoft ha introducido sus propios modelos de IA para procesar una parte de las consultas de los usuarios en sus productos más populares: Excel y Word. Anteriormente, se publicitaba ampliamente que las funciones principales de la suite Office 365 funcionaban principalmente con modelos de OpenAI. Ahora, la corporación avanza gradualmente hacia la independencia.

Modelos independientes y nuevas capacidades

Microsoft aún no ha abandonado por completo los modelos de socios externos, pero ha acelerado la creación de sus propios agentes de IA. En la conferencia Build celebrada el mes pasado, la compañía presentó siete nuevos modelos de IA. Entre ellos se incluyen generadores de texto a imagen y agentes asistentes especializados para desarrolladores.

Estos cambios no se limitan solo a Microsoft. En el mercado tecnológico global, grandes corporaciones como Amazon, Uber, Meta y Accenture también están tomando medidas para controlar y reducir los gastos en servicios de IA. El costo excesivo en este sector ha hecho reflexionar incluso a las empresas más ricas.

Nuevas tendencias del mercado

El coste de los servicios de IA se ha convertido en un problema tan grave en Silicon Valley que algunas empresas han empezado a recurrir a modelos chinos como solución más económica. Aunque esto genera preocupaciones de seguridad, la eficiencia económica a menudo prevalece.

En un breve comentario a TechCrunch, los representantes de Microsoft se negaron a dar más detalles sobre esta estrategia. Sin embargo, los expertos del sector opinan que el cambio a sus propios modelos permitirá a la empresa no solo ahorrar dinero, sino también mantener un control total sobre sus productos. Esto garantizará que el ecosistema de Microsoft sea más estable e independiente en el futuro.

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Abror Shuhratov
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