Cristiano Ronaldo se despide de la Copa del Mundo: un antirecord inesperado para la leyenda

Para la leyenda viviente del fútbol Cristiano Ronaldo, la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica no solo fue una despedida del torneo, sino también el escenario de una de las estadísticas más difíciles de su carrera. La eliminación de Portugal en octavos de final ante España marcó el fin del último gran recorrido internacional para el delantero de 41 años. Así lo informa Goal.com informa .

Aunque Cristiano Ronaldo logró anotar tres goles durante este torneo, sus movimientos en el campo han sido duramente criticados por los analistas. Según los datos estadísticos proporcionados por OptaJoe, Ronaldo se convirtió en el único delantero en disputar más de 500 minutos en las Copas del Mundo de 2022 y 2026 sin lograr completar un solo regate exitoso contra un oponente.

Un delantero sin regate y un estilo transformado

Para Ronaldo, conocido en la primera década de su carrera como un extremo capaz de desestabilizar a los defensas con sus rápidas incursiones y fintas, esta cifra demuestra un cambio radical en su estilo de juego. Ahora delega la creatividad a sus compañeros para concentrarse en su rol de rematador puro dentro del área. Sin embargo, ha quedado claro que está por detrás de sus compañeros más jóvenes en cuanto al dinamismo exigido en el fútbol moderno.

Durante el torneo, Ronaldo marcó dos goles contra Uzbekistán y convirtió un penalti contra Croacia. A pesar de ello, su incapacidad para ganar duelos individuales en el juego abierto redujo considerablemente la eficacia del ataque portugués. En el partido contra España en el "Cotton Bowl" de Dallas, jugó 90 minutos y realizó tres disparos, sin poder batir la portería de Unai Simón.

Dolorosa despedida y planes de futuro

Tras la derrota por 0-1 ante España, Cristiano Ronaldo abandonó el campo entre lágrimas. Esta escena recordó a los aficionados su despedida del torneo en Qatar hace cuatro años. Además, esta derrota representa el octavo partido perdido por Ronaldo en la historia de las Copas del Mundo, igualando el récord negativo de Mathew Leckie y Son Heung-min.

En la entrevista posterior al partido, Ronaldo declaró sobre su futuro: "Estoy muy triste por dejar la Copa del Mundo de esta manera. Lo di todo, hice lo mejor que pude. Sí, este fue mi último Mundial. Ahora tengo tiempo para consultar con mi familia y reflexionar sobre todo. No quiero tomar una decisión apresurada bajo el calor de las emociones".

Así termina el camino de uno de los jugadores más grandes de la historia en las Copas del Mundo. Aunque ha grabado su nombre con numerosos récords, las estadísticas decepcionantes de este último torneo han ensombrecido ligeramente su legendaria carrera. Ahora, la comunidad futbolística mundial espera su decisión final sobre si continuará su trayectoria a nivel de clubes o selección.