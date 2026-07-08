Lionel Messi iguala el récord de Diego Maradona en el partido contra Egipto

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Lionel Messi iguala el récord de Diego Maradona en el partido contra Egipto

En los octavos de final de la Copa del Mundo, la selección argentina logró una victoria increíble contra Egipto. Tras ir perdiendo por dos goles, los campeones defensores ganaron finalmente 3:2, asegurando su pase a los cuartos de final. Lionel Messi, protagonista de esta remontada histórica, no solo salvó a su equipo, sino que igualó el récord de 40 años de la leyenda Diego Maradona. Así lo informa Goal.com informa .

El encuentro comenzó con un guion inesperado para Argentina. Los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico pusieron en ventaja a los egipcios. Según OptaJoe, Argentina perdía por dos goles hasta el minuto 78. En la historia de los Mundiales, ningún equipo había logrado remontar una desventaja de dos goles tan tarde en el tiempo reglamentario para ganar.

Talento al nivel de Maradona

Lionel Messi mostró sus mejores cualidades durante el partido. No solo marcó, sino que demostró un verdadero liderazgo en el campo. Según las estadísticas, Messi igualó la marca de Diego Maradona al anotar un gol, completar más de 5 regates exitosos y crear más de 5 ocasiones de peligro en juego abierto en un solo partido. Maradona logró esto por última vez en el Mundial de 1986 contra Bélgica.

Aunque Messi falló un penalti ante el portero Mostafa Shobeir al inicio del partido, esto no quebró su voluntad. En el minuto 83, anotó el gol del empate. Previamente, Cristian Romero había recortado distancias, y en el tiempo de descuento, Enzo Fernández marcó el gol de la victoria de cabeza.

Cerca del registro de Gerd Müller

Actualmente, Lionel Messi ha elevado su cuenta a 8 goles en la Copa del Mundo 2026. Se acerca a otro hito histórico. Tal eficacia en los primeros cinco partidos del torneo fue registrada por última vez en 1970 por el alemán Gerd Müller (10 goles). Según Goal.com, el delantero de 37 años ha adaptado su estilo de juego, desempeñando a la perfección tanto el rol de creador de juego como el de delantero centro.

La selección argentina obtuvo una gran ventaja psicológica tras esta victoria. El excelente estado de forma del capitán antes de los cuartos de final es una amenaza seria para sus rivales. En el torneo que se celebra en Norteamérica, la Albiceleste continúa su camino para defender su título.

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