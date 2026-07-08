Peter Crouch se compara con Salt Bae: una escena divertida tras la victoria de Inglaterra

El exdelantero de la selección de Inglaterra, Peter Crouch, comentó con humor una situación surgida tras el emocionante partido de la Copa del Mundo contra México. Comparó su efusivo abrazo con el capitán Harry Kane con las acciones inapropiadas del famoso chef Salt Bae durante el Mundial 2022. Así lo informa Goal.com informa .

En el partido de octavos de final disputado en el Estadio Azteca, Inglaterra ganó 3-2. Tras el encuentro, Peter Crouch abrazó largamente a Harry Kane al borde del campo, mostrando su inmensa alegría. Estos momentos se difundieron rápidamente en las redes sociales, provocando numerosos comentarios.

Según Goal.com, Crouch admitió en su podcast de Prime Video sentirse algo avergonzado por lo ocurrido. Expresó su arrepentimiento por haber actuado como si fuera parte del equipo y por haberse dejado llevar por la emoción ante miles de cámaras.

"El nuevo Salt Bae" y pasiones inesperadas

"Harry vino hacia mí y me abrazó fuerte. Estábamos bailando y yo le decía cuánto lo quería. Luego miré a mi alrededor y vi a miles de fotógrafos capturándonos", recuerda Peter Crouch. Comparó la situación con las acciones de Salt Bae (Nusret Gokce), quien se unió sin permiso a la celebración de Lionel Messi y la selección de Argentina tras la final de Qatar 2022.

Crouch añadió en tono de broma: "En ese momento me di cuenta de que me había convertido en el nuevo Salt Bae. Estuve a punto de ponerme la equipación y fingir que era parte del equipo". El exfutbolista no ocultó que se sintió como un "full kit wanker" (alguien que se hace pasar por jugador sin serlo).

Esta victoria de Inglaterra no fue sencilla. El equipo dirigido por Thomas Tuchel tuvo que defender durante mucho tiempo tras la expulsión de Jarell Quansah. La emoción tras el partido fue tal que incluso Anthony Gordon invitó al exdelantero a cantar juntos.

"Anthony Gordon me pidió que cantáramos 'Wonderwall' juntos. Estuve a punto de aceptar, pero me contuve. Es el trabajo de estos chicos, y no quería parecer un extraño intentando apropiarme de su éxito", comenta Crouch.

A pesar de ello, Peter Crouch destacó que se siente orgulloso del sincero abrazo con Harry Kane y que el éxito de la selección lo conmovió profundamente. Estas emociones son familiares para los aficionados al fútbol, ya que cada victoria en grandes torneos une a estrellas pasadas y presentes.