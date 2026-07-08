El mercado de la IA se divide: ¿los modelos de código abierto reemplazarán a Anthropic?

Aunque los modelos de código abierto (open source) avanzan rápidamente en el mundo de la IA, los laboratorios líderes como Anthropic y OpenAI mantienen una posición sólida. Según una nueva teoría propuesta por Jesse Zhang, director de Decagon, los modelos de código abierto y los modelos de vanguardia (frontier) no son competidores, sino sistemas complementarios. Esto ayuda a comprender el equilibrio económico en el mundo tecnológico de una manera distinta. Así lo informa Techcrunch.com reporta .

Hoy en día, muchas empresas utilizan inicialmente los modelos más costosos y potentes para desarrollar sus productos. Sin embargo, una vez que el producto madura y las funciones se estandarizan, prefieren cambiar a alternativas de código abierto más económicas. Jesse Zhang señala que los modelos caros son necesarios para descubrir nuevas capacidades, mientras que los modelos de código abierto sirven para implementar soluciones listas para la producción masiva.

La diferencia entre el volumen de tokens y los ingresos

Los datos de la AI gateway de la plataforma Vercel confirman parcialmente esta teoría. En las últimas semanas, el modelo DeepSeek ha liderado en volumen de tokens, ocupando un tercio de todas las solicitudes. Asimismo, el modelo GLM-5.2 del laboratorio Z.ai entró en el top 4. Sin embargo, en términos de gastos totales, Anthropic sigue acaparando más de la mitad de los costos de IA en la plataforma.

Las estadísticas de OpenRouter muestran una situación similar. Mientras que DeepSeek V4 Flash procesa 5,3 billones de tokens por semana, el modelo costoso más popular, Opus, realizó solo 2 billones de solicitudes. No obstante, cada millón de tokens del modelo Opus cuesta 23 veces más que el modelo V4 Flash. Esto significa que los laboratorios avanzados obtienen más ingresos con menos solicitudes.

NVIDIA y la competencia futura

Se espera que la situación del mercado se complique aún más con la aparición del modelo Nemotron de NVIDIA. Gracias a sus amplias conexiones y a la flexibilidad del modelo, NVIDIA podría convertirse pronto en líder entre los modelos de código abierto. A pesar de esto, empresas como Anthropic consideran que no hay motivo de preocupación, ya que el alcance de las tareas en IA se expande tan rápido que los modelos de alto nivel siguen siendo necesarios para las operaciones más complejas.

En conclusión, la economía de la IA se está convirtiendo en un sistema de dos niveles. En palabras de Jesse Zhang: "Los laboratorios avanzados lideran la fase de descubrimiento, mientras que los modelos de código abierto asumen la producción". Aunque este modelo parece estable por ahora, a medida que los modelos baratos aumenten su nivel de inteligencia, Anthropic y otros gigantes podrían verse obligados a replantear sus estrategias.