Tom Brady impresionado por la victoria de Lionel Messi y Argentina sobre Egipto

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Tom Brady impresionado por la victoria de Lionel Messi y Argentina sobre Egipto

La leyenda del fútbol americano Tom Brady elogió la dramática victoria de Argentina sobre Egipto. La estrella de la NFL admitió que la remontada del equipo liderado por Lionel Messi podría superar sus propios logros históricos. Así lo informa Goal.com. informa Goal.com.

En el partido de octavos de final disputado en Atlanta, Argentina se vio en una situación difícil ante el Egipto de Mohamed Salah. A pocos minutos del final, los sudamericanos perdían 0-2. Sin embargo, la remontada iniciada en el minuto 79 sorprendió a todos.

Tras el primer gol, Lionel Messi empató el encuentro. En el segundo minuto de descuento, Enzo Fernández marcó el gol de la victoria, clasificando a Argentina a cuartos de final. Este desenlace se convirtió en un momento inolvidable para Tom Brady, quien presenció el partido desde el estadio.

Comparación histórica: 28-3 y el milagro futbolístico

Tom Brady comparó este partido con su famoso resultado en el Super Bowl LI. En aquella ocasión, sus New England Patriots perdían 3-28 ante los Atlanta Falcons y terminaron ganando 34-28. Brady publicó en redes sociales: «Sí, este resultado podría superar incluso al 28-3».

Aunque existen grandes diferencias entre el fútbol americano y el fútbol clásico, Brady elogió la resiliencia mental de Argentina en los minutos finales. El Egipto de Mohamed Salah estuvo cerca de dar la sorpresa, pero el factor Messi volvió a ser determinante.

Lionel Messi no solo anotó, sino que cambió el ritmo de juego de su equipo. Estas victorias sufridas en torneos importantes reafirman a Argentina como uno de los grandes favoritos.

Este triunfo ha centrado la atención del mundo deportivo en el torneo que se celebra en Norteamérica. Argentina se prepara para los cuartos de final mientras Messi sigue mostrando un nivel excepcional.

Lionel MessiArgentinaTom BradyFútbolMohamed Salah
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