Por qué se ha revelado que Victor Osimhen no podría jugar en el Barcelona

El delantero nigeriano Victor Osimhen, que juega cedido en el club turco Galatasaray, está en el punto de mira de los mejores clubes de Europa. Sin embargo, los rumores sobre su posible traspaso al FC Barcelona están siendo cuestionados por los expertos. Aunque el delantero está mostrando una gran eficacia, se señala que su estilo de juego no encaja con la filosofía del club catalán. Así lo informa Goal.com informa .

Esta temporada, Osimhen ha marcado 22 goles y ha dado 8 asistencias en todas las competiciones con el Galatasaray, contribuyendo enormemente a que su equipo ganara el título de la Süper Lig. Sus resultados fenomenales han despertado el interés de grandes equipos como el Real Madrid, el Paris Saint-Germain, el Manchester United y el Chelsea. Pero la opción del Barcelona podría estar cerrada para el jugador.

Deficiencias técnicas

El exdelantero del Fenerbahçe, Serdar Dursun, explicó en una entrevista con Goal.com por qué a Osimhen le resultaría difícil adaptarse al sistema del Barcelona. En su opinión, aunque el delantero nigeriano tiene un gran olfato goleador, su técnica no está al nivel que exige el club catalán.

«No creo que Osimhen pueda jugar en un equipo del nivel del Barcelona. Es un jugador con talento, pero le falta técnica depurada», señaló Dursun. El Barcelona prefiere tradicionalmente jugadores basados en la posesión del balón y en pases complejos. Osimhen, en cambio, es visto como un delantero que depende más de la fuerza física y la velocidad.

En este contexto, circulan informes de que la directiva del Barcelona ha centrado su atención en otros candidatos. En particular, los catalanes están considerando a Julian Alvarez, jugador del Manchester City. La versatilidad y adaptabilidad al juego colectivo del delantero argentino lo convierten en un objetivo prioritario para el Barcelona.

A medida que la cesión de Osimhen en el Galatasaray llega a su fin, su futuro sigue siendo incierto. Si las dudas sobre su habilidad técnica hacen que otros clubes de élite también duden, es muy probable que el delantero elija equipos de la Premier League, cuyo estilo de juego se adapta mejor a sus características. Por ahora, Victor Osimhen sigue siendo uno de los delanteros más cotizados de Europa, pero las puertas del Camp Nou podrían estar cerradas para él.