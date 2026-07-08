Hossam Hassan: “Se cometió una injusticia contra nosotros para que Messi siga en el torneo”

El partido de octavos de final de la Copa del Mundo entre Argentina y Egipto ha generado grandes polémicas. Aunque los campeones defensores se clasificaron a cuartos de final tras ganar 3-2, la parte egipcia denuncia un arbitraje escandaloso. Los egipcios llegaron a tener una ventaja de dos goles, pero terminaron perdiendo. Así lo informa Goal.com .

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, afirmó en la rueda de prensa posterior al partido que su equipo fue víctima de una “injusticia sistémica”. En su opinión, los árbitros y los organizadores hicieron todo lo posible para que la estrella del torneo, Lionel Messi, no quedara fuera de la competición. Hassan declaró abiertamente que las presiones externas influyeron más en el resultado que los factores técnicos en el campo.

Controversia arbitral y dudas sobre el VAR

Las protestas egipcias se centran en dos acciones. La primera es un gol anulado cuando Egipto ganaba, y la segunda es una falta no sancionada antes del gol de la victoria anotado por Enzo Fernandez al final del encuentro. Según Hossam Hassan, aunque Alexis Mac Allister tiró claramente de la camiseta de un rival, el sistema VAR no consideró necesario revisar la jugada.

“Fuimos superiores a los campeones del mundo en todos los aspectos, pero el resultado se vio alterado por factores dentro y fuera del campo. Quizás querían que Lionel Messi siguiera en la carrera. En el fútbol, a veces hay fuerzas externas que superan los aspectos técnicos. Argentina fue apoyada a todos los niveles”, declaró con amargura el técnico egipcio.

La parte egipcia también reveló que se opuso a la designación del árbitro antes del inicio del partido, temiendo que esta elección favoreciera a Argentina. El hecho de que no se pitara un penalti por una falta sobre Mohamed Salah, sin siquiera una revisión de video, aumentó la ira de los jugadores egipcios.

El delantero egipcio Mostafa Zico respaldó las palabras de su entrenador, afirmando que empezaron a ocurrir “eventos inexplicables” tras el 2-0. A pesar de la heroica actuación del portero Mostafa Shobeir, quien detuvo un penalti a Lionel Messi, el resultado final fue trágico para el equipo. Los egipcios consideran que esta derrota es contraria a los principios deportivos.