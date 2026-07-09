Corea del Sur busca nuevo seleccionador: hay nombres conocidos entre los candidatos

Se informa que la selección nacional de Corea del Sur ha comenzado la búsqueda de un nuevo entrenador tras su decepcionante participación en la Copa Mundial 2026.

Según el medio Star News Korea, se están considerando dos candidatos principales para el puesto. Uno de ellos es Roberto Martínez, quien recientemente dejó la selección de Portugal.

Martínez aparece como opción para Corea

Roberto Martínez dirigió a la selección de Portugal en la Copa Mundial 2026.

Sin embargo, los portugueses no lograron los resultados esperados en el torneo. Tras ello, el técnico dejó su cargo.

Ahora se informa que figura entre los candidatos para dirigir a la selección de Corea del Sur.

Paulo Bento también es uno de los principales candidatos

Según la fuente, otro candidato clave es Paulo Bento.

El técnico portugués llevó a Corea del Sur a los octavos de final en la Copa Mundial de Catar 2022. Por ello, su candidatura es una opción muy conocida para los coreanos.

El equipo se encuentra sin entrenador

Actualmente, el puesto de seleccionador de Corea del Sur está vacante.

Anteriormente se informó que Hong Myung-bo fue destituido tras el fracaso en la fase de grupos de la Copa Mundial 2026.

Corea se prepara para una nueva etapa

La Federación de Fútbol de Corea del Sur se enfrenta ahora a una elección importante.

Por un lado, Paulo Bento, quien conoce bien el ambiente del equipo, y por otro, Roberto Martínez, quien ha trabajado con Portugal y otras selecciones nacionales.

Para el fútbol coreano, la próxima decisión no es solo el nombramiento de un nuevo entrenador, sino que podría definir una dirección completamente nueva para los próximos grandes torneos.