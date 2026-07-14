La nueva mascota de Erling Haaland atrae la atención en las redes sociales

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La nueva mascota de Erling Haaland atrae la atención en las redes sociales

Tras su viaje a EE. UU., Erling Haaland sorprendió a sus seguidores con otra aparición inusual. El delantero noruego mostró que trajo a casa un mapache disecado.

El recuerdo no es común: el mapache está preparado sosteniendo una bebida. Haaland lo presentó en redes sociales con humor como su «nueva mascota».

Esta publicación captó rápidamente la atención de muchos. Los usuarios discutieron en los comentarios la extraña elección de objeto del futbolista.

Este tipo de bromas de Haaland no son novedad para sus fans. Suele destacar por su actitud relajada fuera del campo y sus publicaciones inesperadas.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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