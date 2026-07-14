El modelo Grok 4.5 de Elon Musk lidera el ranking mundial en tareas complejas

Se ha producido un punto de inflexión importante en la carrera de las tecnologías de IA. El nuevo modelo Grok 4.5 de la empresa xAI, fundada por Elon Musk, ha ocupado el primer lugar en el ranking Long-Horizon Terminal-Bench (LHTB) para la ejecución de tareas lógicas complejas. Este resultado significa que la capacidad de los agentes de IA para no solo procesar texto, sino también resolver problemas de múltiples pasos, ha alcanzado un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com reporta .

Long-Horizon Terminal-Bench es una plataforma especializada que prueba modelos de IA en un entorno de terminal (línea de comandos). En ella, se requiere que el sistema realice una planificación a largo plazo, análisis y toma de decisiones secuenciales. Grok 4.5 registró una puntuación media de 0,505 en estas pruebas, logrando completar con éxito 13 de las 46 tareas extremadamente complejas.

Superar a la competencia y crecimiento técnico

La importancia de este logro radica en que Grok 4.5 ha superado a los modelos más potentes del mercado. En particular, ha dejado atrás a gigantes como Claude Sonnet 5, Opus 4.8, Fable 5 e incluso al GPT-5.5 de OpenAI, reclamando el estatus de agente de IA más inteligente. Esto demuestra los enormes saltos que el equipo de xAI ha logrado en la optimización de algoritmos en poco tiempo.

A modo de comparación, la versión anterior 4.20 del modelo Grok no había podido completar ninguna tarea en este benchmark. Pasar de un resultado nulo al liderazgo mundial en pocos meses demuestra que las enormes inversiones de Elon Musk en potencia de cálculo (chips NVIDIA y supercomputadoras) están dando sus frutos.

Oportunidades futuras e importancia

El éxito del modelo Grok 4.5 no son solo números, sino un paso hacia la creación de asistentes capaces de reemplazar a los humanos en la programación práctica y la gestión de sistemas. La capacidad de trabajar en un entorno de terminal permite a los agentes de IA realizar operaciones de servidor complejas, corregir errores de código de forma independiente y gestionar grandes bases de datos.

Esta noticia despierta un gran interés entre los usuarios y desarrolladores. Aunque los modelos Grok se ofrecen principalmente a través de la plataforma X (anteriormente Twitter), sus capacidades de API podrían convertirse en el futuro en una base sólida para startups locales y soluciones tecnológicas. Elon Musk destaca que este modelo no solo es rápido, sino que se acerca más que nunca al pensamiento humano en cuanto a conclusiones lógicas.

Según datos de ixbt.com, este ranking elaborado a finales de julio de 2026 ha cambiado el equilibrio de poder en el mundo de la IA. Ahora, otras corporaciones tecnológicas, incluidas Google y Microsoft, tendrán que tomar medidas más serias para aumentar el nivel de «competencia» de sus modelos.