Collina explica la decisión del VAR: hay un detalle decisivo en la protesta de Egipto

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Collina explica la decisión del VAR: hay un detalle decisivo en la protesta de Egipto

El presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, comentó los episodios más discutidos del partido de octavos de final de la Copa Mundial 2026 entre Argentina y Egipto.

Se trata del gol de Egipto anulado tras la intervención del VAR y la situación que involucró a Mohamed Salah al final del encuentro. Collina explicó los criterios que utilizaron los árbitros en ambos casos.

El VAR también revisa el punto de inicio del ataque

Según Collina, después de cada gol, el VAR no solo revisa el disparo o el fuera de juego, sino también la fase inicial del ataque que condujo al gol.

«Tras cada gol marcado, el VAR revisa la fase inicial del ataque. Si se detecta una infracción al inicio de la jugada que llevó al gol, el VAR recomienda al árbitro central revisar la acción en el monitor», declaró Collina.

Destacó que en tales casos no existe un límite estricto en cuanto a tiempo o distancia hasta la portería.

Se explicó por qué fue anulado el gol de Egipto

En el partido Argentina - Egipto, el gol egipcio fue anulado tras una revisión del VAR.

Según la explicación de Collina, al inicio de la jugada, el jugador egipcio número 19, Marwan Attia, pisó el pie del defensa argentino Lisandro Martínez.

«En nuestra opinión, es una falta clara. Si el árbitro central no la vio en el campo, el VAR debe intervenir obligatoriamente», afirmó.

¿Por qué no se sancionó penalti en la jugada con Salah?

Al final del partido, la situación entre Mohamed Salah y Julián Álvarez también provocó protestas por parte de Egipto.

Collina evaluó este episodio de manera diferente. Según él, el defensa jugó primero el balón y luego se produjo un contacto futbolístico habitual.

«Si el defensa juega primero el balón y después ocurre un contacto futbolístico normal, no se considera infracción», subrayó Collina.

Las decisiones arbitrales fueron coherentes

Según el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, tanto el árbitro en el campo como el VAR consideraron la situación de Salah como un contacto futbolístico normal.

Por esta razón, no se encontraron motivos para señalar un penalti en dicha acción.

Argentina clasificó a cuartos de final de forma dramática

Cabe recordar que Argentina, a pesar de ir perdiendo 0-2, terminó ganando el partido 3-2.

Los actuales campeones del mundo avanzaron así a cuartos de final. Sin embargo, las decisiones del VAR en el partido contra Egipto siguen siendo uno de los temas más debatidos del Mundial.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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