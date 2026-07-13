McGregor en shock: sus primeras palabras tras la derrota ante Holloway

El excampeón de la UFC, Conor McGregor, quería comenzar su gran regreso al octágono con una victoria. Pero el combate contra Max Holloway tomó un giro inesperado desde el primer minuto: el luchador irlandés sufrió una lesión en la rodilla y perdió por nocaut técnico.

«Todavía no puedo creer lo que pasó»

En su declaración tras el combate, McGregor no ocultó que este resultado lo dejó profundamente conmocionado. Aseguró que su nivel de preparación era óptimo y que se sentía en forma.

«Estaba tan bien preparado para esta pelea que todavía no puedo creer lo que pasó. Los que dicen que no estaba en forma dicen tonterías», declaró Conor.

El luchador irlandés afirmó que entró al octágono tranquilo, preparado y confiado. Pero la lesión en los primeros segundos cambió el plan por completo.

Todo cambió en un instante

McGregor sufrió una lesión en la rodilla al inicio del combate contra Holloway. Por ello, el árbitro detuvo la pelea y la victoria fue otorgada a Max Holloway por nocaut técnico.

Esta situación fue un duro golpe tanto para los fans como para McGregor mismo. Muchos esperaban su regreso con ansias, y la pelea terminó antes de convertirse en un verdadero enfrentamiento.

Eso es lo más cruel del deporte: a veces, un regreso esperado durante años se queda en estado de «cargando...» en cuestión de segundos.

Conor responde a las críticas

Después de la pelea, se expresaron diversas opiniones sobre la preparación, el estado físico y el futuro de McGregor. Pero él rechazó estos comentarios.

Según él, el problema no fue la preparación, sino una lesión inesperada.

«Entré a la pelea tranquilo, preparado y confiado. Estoy muy sorprendido por lo sucedido», escribió McGregor.

Con esta declaración, Conor envió un mensaje claro a sus seguidores: no considera esta derrota como el final de su carrera.

«Definitivamente volveré»

McGregor también enfatizó que no se rendirá. Expresó su intención de recuperarse de la lesión y volver a entrar al octágono.

«Pero no me rendiré. Superaré esta prueba y no me perderé a mí mismo. Definitivamente volveré», dijo.

Estas palabras recuerdan el espíritu combativo habitual de Conor. Pero ahora el asunto no es solo de carácter: el proceso de recuperación, la edad, la competencia y los planes futuros en la UFC también son fundamentales.

Holloway ganó, pero quedan dudas

Max Holloway ganó oficialmente. Sin embargo, como la pelea no se completó, es probable que las discusiones sobre este resultado continúen por mucho tiempo.

Para los fans, las preguntas principales siguen abiertas: ¿qué habría pasado si no hubiera ocurrido la lesión? ¿Estaba realmente McGregor en buena forma? ¿Puede volver a un nivel alto?

Las respuestas dependerán del proceso de recuperación de Conor y de su próxima decisión.

Comienza la prueba más difícil para McGregor

Conor McGregor ha visto grandes victorias y duras derrotas a lo largo de su carrera. Pero esta vez es diferente: fue detenido por una lesión antes de poder mostrarse en el octágono.

Ahora tiene ante sí otro gran desafío: recuperar su cuerpo, no romperse mentalmente y cumplir con el regreso que prometió a sus fans.

Conor dijo «definitivamente volveré». Ahora la pregunta es: ¿será este regreso otro gran espectáculo o uno de sus últimos intentos en la UFC?