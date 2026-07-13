Wimbledon 2026: Jannik Sinner mantiene su trono de campeón

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Wimbledon 2026: Jannik Sinner mantiene su trono de campeón

En Londres ha concluido uno de los torneos de tenis más prestigiosos del año: Wimbledon 2026. El duelo decisivo masculino ofreció un auténtico drama tenístico. El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, y el alemán Alexander Zverev mantuvieron a millones de aficionados pegados a la pista. Zamin.uz presenta los detalles de esta final histórica.

Lesión de rodilla y los breaks que decidieron la final

El partido, disputado el 12 de julio, se jugó a cuatro sets y comenzó con una intensidad máxima. En los dos primeros sets, ambos tenistas se mostraron muy sólidos:

  • 1er set: En el tie-break decisivo, Zverev tomó la ventaja.

  • 2do set: En una situación similar, esta vez Sinner logró imponerse y equilibrar el marcador.

  • 3er set (El punto de inflexión): A mitad del set, Alexander Zverev resbaló inesperadamente en la hierba y se lesionó la rodilla. Tras ello, perdió un punto crucial que permitió a su rival romperle el servicio. Como resultado, el set se decidió por 3:6 a favor de Sinner.

  • 4to set: En el cuarto set, el tenista italiano logró el break definitivo, imponiéndose por 6:4 y sellando la victoria final.

Jannik Sinner, ¡rey de Wimbledon por segundo año consecutivo!

El fenómeno italiano conquistó el quinto título de Grand Slam de su carrera y demostró que es imbatible en Londres por segundo año consecutivo. Sinner mantiene una gran frialdad en las finales de torneos grandes; en su carrera, solo ha perdido dos veces en duelos decisivos.

Tras este encuentro, el balance de enfrentamientos entre Sinner y Zverev en torneos de Grand Slam quedó con una ventaja para el italiano de 4:2 Cabe recordar que Sinner también derrotó a Zverev en la final del Open de Australia 2025.

Alexander Zverev: La «maldición» de las finales y un récord histórico

Para Alexander Zverev, de 29 años, esta fue su cuarta derrota en finales de Grand Slam. Ha llegado a 5 finales en su carrera, perdiendo 4 de ellas.

Historia de las finales de Grand Slam de Zverev:

Torneo

Rival

Resultado

US Open 2020

Dominic Thiem

Derrota

Roland Garros 2024

Carlos Alcaraz

Derrota

Roland Garros 2026 (Junio)

Final de París

Victoria (Campeón)

Wimbledon 2026

Jannik Sinner

Derrota

A pesar de ello, Zverev ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del tenis alemán. Es el único tenista en la historia de Alemania que ha alcanzado la final de los cuatro torneos de Grand Slam Cabe recordar que en junio de este año ganó Roland Garros, convirtiéndose en el primer tenista alemán en lograr este título en los últimos 30 años (antes lo hizo Boris Becker en 1996).

Actualmente, Zverev mantiene el 3er puesto en el ranking mundial, pero tras los resultados de Wimbledon, ha ascendido al 2do lugar en el ranking provisional actualizado.

Derbi checo: ¡Nueva campeona femenina!

La final femenina de Wimbledon 2026 también terminó con un resultado inesperado. En un intenso duelo entre compatriotas, la checa Linda Noskova derrotó a Karolina Muchova y conquistó el primer título de Wimbledon de su carrera.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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