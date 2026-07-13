India declara un día de luto nacional

El gobierno de la India ha declarado el 13 de julio como día de luto nacional tras el fallecimiento del padre del emir de Qatar y exlíder del país, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani.

Así lo informó la agencia TASS.

Según la decisión oficial, durante el día de luto, la bandera de la India ondeará a media asta en todos los edificios gubernamentales del país. Asimismo, se han cancelado todos los eventos oficiales de entretenimiento programados para esa jornada.

El primer ministro indio, Narendra Modi, expresó sus condolencias y reconoció al difunto como un amigo cercano de la India y un líder visionario. Destacó especialmente las contribuciones del jeque Hamad bin Khalifa Al Thani al desarrollo de la región y al fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.

Anteriormente, el gabinete del emir de Qatar anunció el fallecimiento del jeque Hamad bin Khalifa Al Thani a los 74 años. Gobernó Qatar entre 1995 y 2013, año en el que cedió voluntariamente el trono a su hijo, el actual emir, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. Desde entonces, ostentaba el título oficial de «Padre Emir».