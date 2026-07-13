Mundial 2026: ¿Quién arbitrará la semifinal Francia - España?

Se ha dado a conocer la brigada arbitral para uno de los mayores choques de las semifinales del Mundial 2026. Se espera que el salvadoreño Iván Barton dirija el partido entre Francia y España.

Un gran partido, una gran responsabilidad

La FIFA ha designado al equipo arbitral para el encuentro Francia - España, correspondiente a las semifinales de la Copa Mundial 2026.

Iván Barton actuará como árbitro principal. Estará asistido en el campo por David Morán y Antonio Pupiro.

Debido al estatus de la semifinal, el nivel de los equipos y el pase a la final, este partido será una prueba muy grande para los árbitros. En este tipo de encuentros, cada silbato, cada decisión del VAR e incluso las faltas menores pueden convertirse en objeto de gran debate.

Brigada arbitral

Función Árbitro Árbitro principal Iván Barton 1er árbitro asistente David Morán 2do árbitro asistente Antonio Pupiro Cuarto árbitro Glenn Nyberg Árbitro asistente de reserva Mahbod Beigi

El sueco Glenn Nyberg ejercerá como cuarto árbitro. El representante de Suecia, Mahbod Beigi, trabajará como árbitro asistente de reserva.

¿Cuándo empieza el partido?

La semifinal entre Francia y España comenzará en la noche del 14 al 15 de julio a las 00:00, hora de Taskent.

El encuentro se llevará a cabo en el Dallas Stadium. El equipo ganador obtendrá su pase a la final del Mundial 2026.

Aquí la intriga está servida: por un lado, la potente plantilla de Francia; por el otro, el estilo de juego basado en la posesión de España. Para el árbitro, el partido no será simplemente "correr y pitar": el ritmo será alto, habrá muchos duelos y la presión será máxima.

Los 4 mejores equipos en semifinales

Anteriormente se informó que, por primera vez, los 4 mejores equipos del ranking FIFA participan en las semifinales de la Copa del Mundo.

Esta situación hace que la fase decisiva del Mundial 2026 sea aún más interesante, ya que en semifinales no se enfrentan equipos sorpresa, sino las selecciones más fuertes y estables del torneo.

Una gran oportunidad para Barton

Para Iván Barton, el duelo Francia - España podría convertirse en uno de los partidos más prestigiosos de su carrera.

Arbitrar una semifinal de la Copa del Mundo es una señal de gran confianza para cualquier colegiado. Ahora, la exigencia para Barton es clara: sentir el juego, no ceder ante la presión y no detener el fútbol innecesariamente.

En semifinales, hay muy poco margen para el error. Una decisión incorrecta puede cambiar no solo el destino del partido, sino también el debate sobre todo el torneo.

A un paso de la final

El choque entre Francia y España es uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. Tras el anuncio de la brigada arbitral, el interés en torno al encuentro ha aumentado aún más.

¿La pregunta principal ahora es: hablarán las estrellas en el campo o el destino de la semifinal lo decidirán las polémicas arbitrales?