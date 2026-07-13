¿Mohamed Salah rumbo a Turquía? Se abre la opción del Beşiktaş

Mohamed SalahHa surgido una nueva intriga en torno al futuro de Mohamed Salah tras su salida del Liverpool. Según los informes, la estrella egipcia podría continuar su carrera en la Süper Lig turca, y su nombre está siendo vinculado con el club estambulita Beşiktaş.

Aparece un nuevo destino para Salah

Según la información del periodista Kaya Temel, Mohamed Salah, de 34 años, podría unirse a las filas del Beşiktaş.

Actualmente, se espera que el agente del jugador esté en Turquía para llevar a cabo negociaciones sobre un posible traspaso.

Por ahora, este traspaso no ha sido confirmado oficialmente. Sin embargo, el hecho de que Salah se acerque a la condición de agente libre y que su larga etapa en el Liverpool haya concluido aumenta el interés a su alrededor.

¿Qué tipo de fichaje sería para el Beşiktaş?

Si el Beşiktaş logra fichar a Salah, podría convertirse en uno de los acuerdos más impactantes en la historia del fútbol turco.

Salah no es una estrella que solo sirve para el nombre. Sigue siendo un jugador capaz de aportar velocidad, experiencia, habilidad individual y espíritu de grandes partidos al ataque.

Un fichaje así podría dar un gran impulso al Beşiktaş, no solo en el campo, sino también en términos de marketing, atención de los aficionados e imagen internacional.

La era en el Liverpool ha terminado

Como dato, Salah dejó el Liverpool tras finalizar la temporada 2025/2026.

La temporada pasada, jugó 41 partidos con los 'Reds', marcando 12 goles y dando 10 asistencias.

Estas cifras pueden parecer bajas en comparación con sus temporadas anteriores, pero para un jugador de 34 años, mantener números de dos dígitos en goles y asistencias sigue siendo un nivel serio. En pocas palabras, se puede decir que el ritmo ha bajado, pero es demasiado pronto para decir que el juego ha terminado.

¿Por qué Turquía?

La Süper Lig turca ha estado muy activa en los últimos años atrayendo grandes nombres. Los clubes de Estambul intentan obtener resultados y atención global a través de estrellas experimentadas.

La llegada de un jugador como Salah traería un nivel de interés completamente diferente a la liga.

El punto principal aquí serán las condiciones financieras, la ambición deportiva del jugador y qué tipo de proyecto elija para su siguiente etapa.

La decisión de Salah interesa a todos

Mohamed Salah se convirtió en una leyenda del club durante su etapa en el Liverpool. Ahora, la gran pregunta es dónde abrirá el nuevo capítulo de su carrera.

La opción del Beşiktaş aún no es un traspaso oficial, pero la noticia en sí ya ha causado un intenso debate en el mercado futbolístico.

Ahora la pregunta principal es: ¿Aceptará Salah otro gran desafío en el fútbol europeo o elegirá otro camino para la siguiente etapa de su carrera?