El Arsenal acelera por el fichaje de Julian Alvarez: Los londinenses, listos para un gran movimiento

El Arsenal de Londres ha intensificado las negociaciones para el traspaso del delantero del Atlético de Madrid, Julian Alvarez. El entrenador Mikel Arteta tiene como objetivo incorporar a la estrella argentina al equipo antes de que comience la pretemporada. Según informa The Independent, los "Gunners" están dando pasos firmes en este sentido. Así lo reporta Goal.com .

La directiva del Atlético de Madrid ha decidido no vender a su delantero estrella a sus competidores directos en España: el FC Barcelona o el Real Madrid. Las relaciones entre los madrileños y los catalanes se han deteriorado notablemente en los últimos tiempos. Esta situación deja el camino libre para el Arsenal, ya que el club español está más dispuesto a dejar salir a su jugador al extranjero.

Julian Alvarez ha aumentado aún más su valor de mercado con sus heroicas actuaciones en sus últimos partidos internacionales. En particular, su gol de larga distancia en los cuartos de final de la Copa del Mundo contra Suiza demostró una vez más su talento de élite. La directiva del Arsenal cree que un jugador así es la pieza que le falta al equipo para ganar el título de liga.

Diferencias de precio y negociaciones

Actualmente, el principal obstáculo para el traspaso es el precio del jugador. Según los informes, el Arsenal no quiere gastar más de 90 millones de libras esterlinas por el delantero. Por su parte, el Atlético de Madrid no quiere dejar salir a su estrella por menos de 100 millones de libras. El director deportivo del club londinense, Andrea Berta, está desempeñando un papel clave en las negociaciones entre ambas partes.

El Paris Saint-Germain también había mostrado interés en Alvarez, pero los franceses se limitan por ahora a observar la situación. Esto convierte al Arsenal en el claro favorito en la carrera. El jugador conoce bien la Premier League inglesa, ya que jugó para el Manchester City entre 2022 y 2024, ganando dos títulos de liga y la Champions League.

La temporada pasada, Julian Alvarez disputó 49 partidos en todas las competiciones, anotando 20 goles y dando 9 asistencias. Tal eficacia encaja perfectamente en los planes de Arteta para reforzar su línea de ataque. Si el traspaso se concreta, se convertiría en el fichaje más importante del club londinense en este mercado de verano.

Además, el Arsenal no quiere limitarse solo a Alvarez. El club también está en conversaciones con el centrocampista del Aston Villa, Morgan Rogers. Sin embargo, los torneos internacionales y la participación de los jugadores con sus selecciones están ralentizando un poco los procesos de transferencia. Aun así, la directiva del Arsenal planea cerrar los fichajes clave antes del inicio de la temporada.