Huawei hacia la independencia tecnológica: la empresa fabricará sus propios chips de memoria DRAM

El gigante tecnológico chino Huawei está dando un paso estratégico en la creación de su propio ecosistema de semiconductores bajo la presión de las sanciones de EE. UU. Según Semiconductor Insider, la empresa se prepara para iniciar la producción de sus propios chips de memoria de acceso aleatorio (DRAM). Se espera que este proyecto sea un punto de inflexión importante no solo para Huawei, sino para toda la industria electrónica china, con el fin de reducir la dependencia de proveedores externos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este enorme proyecto no será llevado a cabo únicamente por Huawei. En él participan en colaboración el fabricante chino de chips de memoria Swaysure y entidades gubernamentales. Según el plan, las partes construirán una gran planta para fabricar obleas de silicio de 12 pulgadas. La capacidad de la fábrica está diseñada para producir hasta 140 000 obleas al mes, lo cual es una cifra muy significativa a escala industrial.

Nivel tecnológico y equipo de expertos

En la etapa inicial, la nueva planta producirá memorias DRAM basadas en un proceso tecnológico de 28 nm. Es cierto que este indicador está muy por detrás de las soluciones modernas de los líderes del mercado como Samsung, SK hynix y Micron. Sin embargo, este paso permitirá a Huawei suministrar a una parte de sus dispositivos componentes garantizados y suavizar la dependencia de la coyuntura del mercado exterior.

Para garantizar el éxito del proyecto, Huawei ha atraído a los expertos más experimentados del sector. Según la información, la nueva empresa podría ser dirigida por un ex director de TSMC. Asimismo, se ha invitado al puesto de asesor estratégico a un especialista que dirigió la empresa japonesa Elpida, que en su día se especializó en la producción de DRAM. Un personal tan experimentado ayudará a establecer los procesos tecnológicos de la empresa en poco tiempo.

¿Por qué es esto una necesidad vital para Huawei?

Actualmente, casi el 95 % del mercado mundial de DRAM sigue bajo el control de tres grandes empresas: Samsung, SK hynix y Micron. El rápido desarrollo de las tecnologías de AI ha aumentado drásticamente la demanda de chips de memoria. Esto provoca escasez en el mercado y provoca un aumento de los precios. Para Huawei, tener su propia fábrica significa protegerse contra los cambios de precios y los riesgos de escasez.

Las sanciones impuestas por EE. UU. y la Unión Europea prohíben a Huawei recibir chips modernos y los equipos necesarios para fabricarlos. En estas condiciones, la empresa se ve obligada a producir por sí misma no solo procesadores, sino también componentes fundamentales como los chips de memoria. El gobierno chino apoya plenamente este proyecto en la financiación, la construcción y la obtención de los permisos necesarios.

En conclusión, la entrada de Huawei en el mercado de chips de memoria podría cambiar el mapa tecnológico global. Aunque tecnológicamente todavía está por detrás de los líderes, la empresa pretende garantizar la estabilidad a largo plazo mediante la creación de su propia cadena de producción cerrada. Esto fortalecerá aún más la independencia de China en el campo de los semiconductores en el futuro.