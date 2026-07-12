El estadio de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 pondrá a la venta su césped

·37·Deportes
El estadio de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 pondrá a la venta su césped

Se espera que fragmentos del césped del « MetLife Stadium », sede de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se pongan a la venta como artículos de recuerdo.

Según los informes, el precio de los paquetes oscilará entre 450 y 3 000 dólares. Incluirán un trozo de césped encapsulado en resina, una memoria USB que certifica la autenticidad del producto y, dependiendo de la opción elegida, una entrada conmemorativa de la final, una miniatura del balón y un trofeo de cristal simbólico.

Los productos se enviarán a los compradores solo después de la final, es decir, después del 19 de julio. Se ha informado que los envíos estarán disponibles para residentes de Estados Unidos y países europeos.

Está prevista la producción de 2 026 unidades de este set. Se estima que los ingresos totales podrían superar los 11,2 millones de dólares.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Alexander Sørloth explica por qué no le pasó el balón a Erling HaalandAlexander Sørloth explica por qué no le pasó el balón a Erling HaalandHoy, 23:18Podría haber 64 equipos en el Mundial: Infantino anuncia nuevos planesPodría haber 64 equipos en el Mundial: Infantino anuncia nuevos planesHoy, 23:18Neymar visto en silla de ruedas en un parque de Orlando: ¿está agotada la leyenda brasileña?Neymar visto en silla de ruedas en un parque de Orlando: ¿está agotada la leyenda brasileña?Hoy, 22:50Haaland habla sobre Noruega: «Es hora de demostrar de lo que somos capaces»Haaland habla sobre Noruega: «Es hora de demostrar de lo que somos capaces»Hoy, 22:41Erling Haaland furioso por una decisión del VAR: Noruega se despide de la Copa del MundoErling Haaland furioso por una decisión del VAR: Noruega se despide de la Copa del MundoHoy, 22:35Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del MundoCristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del MundoHoy, 22:35
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán