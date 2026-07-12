El estadio de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 pondrá a la venta su césped

Se espera que fragmentos del césped del « MetLife Stadium », sede de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se pongan a la venta como artículos de recuerdo.

Según los informes, el precio de los paquetes oscilará entre 450 y 3 000 dólares. Incluirán un trozo de césped encapsulado en resina, una memoria USB que certifica la autenticidad del producto y, dependiendo de la opción elegida, una entrada conmemorativa de la final, una miniatura del balón y un trofeo de cristal simbólico.

Los productos se enviarán a los compradores solo después de la final, es decir, después del 19 de julio. Se ha informado que los envíos estarán disponibles para residentes de Estados Unidos y países europeos.

Está prevista la producción de 2 026 unidades de este set. Se estima que los ingresos totales podrían superar los 11,2 millones de dólares.