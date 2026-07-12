Alejandro Garnacho no se presentó al entrenamiento del Chelsea: ¿fracasó el traspaso de 40 millones de libras?

El Chelsea de Londres ha comenzado su pretemporada en su sede, pero Alejandro Garnacho, uno de los fichajes más sonados del equipo, no apareció en los entrenamientos. A pesar de haber llegado a Stamford Bridge hace solo un año, el extremo argentino está intentando abandonar el club por completo durante este mercado de verano. Así lo informa Goal.com informa .

El nuevo entrenador del club, Xabi Alonso, comenzó oficialmente su trabajo el jueves en la base de Cobham. Sin embargo, según informa The Athletic, el jugador de 22 años ha recibido permiso para no participar en los entrenamientos con el primer equipo. Esta decisión se explica porque el jugador se encuentra negociando su traspaso a otro club.

En un momento en que la directiva del Chelsea planea una reforma radical de su línea de ataque, Alejandro Garnacho parece quedar fuera de los planes futuros del equipo. Es casi seguro que el jugador tampoco participará en la gira de pretemporada por Australia que comienza el 25 de julio.

Un traspaso que se convirtió en decepción

Alejandro Garnacho fue fichado el año pasado procedente del Manchester United por 40 millones de libras esterlinas. A pesar de las grandes expectativas y de haber firmado un contrato de larga duración por siete años, el argentino no logró destacar en el club londinense. Durante la temporada pasada, solo fue titular en 14 partidos de la Premier League.

Las estadísticas tampoco justifican su precio. Aunque marcó 8 goles en todas las competiciones, solo anotó un gol en 24 partidos de liga. Esta baja eficacia, sumada a la competencia con otros jugadores costosos, lo dejó relegado al banquillo.

Las exigencias financieras del club

La directiva del Chelsea no quiere dejar salir al jugador fácilmente. Buscan recuperar gran parte de la inversión realizada en su momento. Según los informes, el club ha fijado un precio de 50 millones de euros (aproximadamente 42,5 millones de libras) por Alejandro Garnacho. Esto permitiría a los «Blues» obtener al menos un pequeño beneficio de este traspaso.

Actualmente, el jugador busca un nuevo equipo donde se le garantice continuidad. Sus agentes han contactado con varios clubes europeos. El Chelsea ha enfatizado que solo considerará ofertas de compra definitiva, descartando la opción de una cesión.

Esta situación es parte de los cambios a gran escala en la plantilla del Chelsea. En el nuevo proyecto liderado por Xabi Alonso, solo se espera que permanezcan aquellos jugadores que demuestren su valía y se adapten al juego colectivo. El destino de Alejandro Garnacho se decidirá en las próximas semanas.