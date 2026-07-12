Jude Bellingham lleva a Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026: ahora toca Argentina

La joven estrella de la selección inglesa, Jude Bellingham, mostró un auténtico heroísmo en el difícil partido de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 contra Noruega. El doblete anotado por el centrocampista del Real Madrid dio a los ingleses la victoria por 2-1 y llevó al equipo a las semifinales del torneo. Ahora, el mundo del fútbol espera con ansias el choque sin cuartel entre la Argentina de Lionel Messi e Inglaterra. Así lo informa Goal.com informa .

Tras el partido, Bellingham dejó un mensaje en su cuenta de Instagram recordando el espíritu motivador de la famosa serie "Ted Lasso". Escribió: "Vivimos para luchar otro día. Ahora, las semifinales. ¡Creed!" (Believe!). Estas palabras despertaron un gran interés entre los aficionados ingleses y reforzaron la confianza del equipo en la conquista del título.

La crítica de Thomas Tuchel y el espíritu de equipo

A pesar de la victoria, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, no está del todo satisfecho con el rendimiento de sus pupilos. Aunque elogió la voluntad y el trabajo duro del equipo, el técnico subrayó la necesidad de mejorar técnicamente. Según Tuchel, el equipo es capaz de mostrar un fútbol de mayor calidad y debe corregir errores antes de la semifinal.

Bellingham, por su parte, reaccionó con calma a las críticas del entrenador. "Es muy difícil en el campo, requiere un trabajo duro. Todos los jugadores dieron lo mejor de sí. Valoro mucho la tenacidad y el esfuerzo de mis compañeros", destacó el futbolista de 21 años.

El problema de la dependencia de los dos líderes

Según las estadísticas, la selección inglesa se ha vuelto demasiado dependiente del talento de sus dos estrellas principales en este torneo: Jude Bellingham y el capitán Harry Kane. Según Goal.com, 12 de los 13 goles del equipo en el Mundial han sido obra de estos dos jugadores. Esta cifra indica ciertas carencias en el mecanismo de ataque colectivo.

Thomas Tuchel también reconoció esta situación: "Debemos poner a otros jugadores en situaciones favorables en ataque. Por supuesto, Bellingham y Harry Kane son jugadores de primer nivel a los que les gusta asumir la responsabilidad en momentos decisivos. Su colaboración efectiva es una gran ventaja para nosotros, pero debemos diversificar nuestro juego colectivo".

Ahora, la selección inglesa se enfrenta a su prueba más seria en el camino hacia el título mundial. Se espera que la semifinal contra la Argentina de Lionel Messi no solo sea un choque entre gigantes continentales, sino también un duelo histórico entre representantes de distintas generaciones, como Bellingham y Messi.