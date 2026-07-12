La novia de Lamine Yamal le exige llegar a la final de la Copa del Mundo

La joven estrella de la selección de España y del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha recibido una motivación inesperada pero muy poderosa para ganar la Copa del Mundo 2026. La novia del futbolista, Ines Garcia, envió un mensaje peculiar a través de las redes sociales, pidiéndole a Yamal que haga lo que sea necesario para llegar a la final del torneo. Así lo informa Goal.com informa .

El motivo de esta curiosa petición no es solo el interés deportivo, sino también el gusto musical. Según la información publicada por la FIFA, se espera que la superestrella mundial Justin Bieber participe en el gran espectáculo que se celebrará antes de la final de la Copa del Mundo. Según Goal.com, Ines Garcia es una fanática incondicional del cantante.

La bloguera sevillana dejó un mensaje en su perfil de red social dirigido a Lamine Yamal: «Amor, haz lo que sea necesario para llegar a la final. ¿Me oyes? ¡Cueste lo que cueste!», escribió en un tono humorístico pero firme. Este mensaje generó rápidamente un gran debate entre los aficionados.

Un nuevo formato al estilo Super Bowl

La FIFA planea celebrar la final de la Copa del Mundo 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Esta final se diferenciará de las ceremonias tradicionales al incluir un gran programa musical de 11 minutos, similar a los espectáculos del medio tiempo del famoso Super Bowl estadounidense.

El objetivo de los organizadores es fusionar el fútbol y la cultura pop para ofrecer momentos inolvidables a los espectadores. La participación de estrellas como Justin Bieber aumenta el prestigio del torneo, atrayendo no solo a los aficionados al fútbol, sino también a los amantes de la música.

Un elenco estelar y un espectáculo esperado

Se ha confirmado que no solo Justin Bieber, sino también varias otras estrellas mundiales subirán al escenario durante la noche de la final. El programa del espectáculo incluye a los siguientes artistas:

Shakira — una habitual en los torneos de fútbol;

Madonna — la reina del pop;

BTS — el famoso grupo de K-pop surcoreano;

Burna Boy — la estrella africana;

Chris Martin (Coldplay) y Gustavo Dudamel.

Lamine Yamal y la selección española se encuentran actualmente a las puertas de las semifinales. Si «La Roja» continúa su exitosa trayectoria, Yamal no solo tendrá la oportunidad de luchar por la Copa del Mundo, sino también de cumplir el sueño de su novia. Este tipo de motivaciones personales a menudo ayudan a los jóvenes futbolistas a mostrar un juego aún más brillante en el campo.