SpaceX, dirigida por Elon Musk, ha publicado imágenes que muestran el interior del enorme hangar GigaBay en construcción en Florida. Esta instalación es crucial para el futuro del programa Starship, ya que está diseñada para el ensamblaje masivo de los cohetes más grandes de la historia de la humanidad. Se espera que la puesta en marcha de este proyecto lleve la velocidad de la exploración espacial a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com informa .

Kiko Dontchev, vicepresidente de lanzamientos de SpaceX, compartió una foto del interior del complejo en sus redes sociales. Según él, el edificio ya cuenta con una grúa puente gigante con una capacidad de carga de 420 toneladas. Este equipo servirá para elevar, mover y realizar el ensamblaje final de las naves Starship y los propulsores Super Heavy.

Capacidad para ensamblar 24 cohetes simultáneamente

La característica principal del complejo GigaBay es su escala sin precedentes. Según ixbt.com, la nueva fábrica albergará 24 estaciones de trabajo. Esto permitirá a los ingenieros trabajar en más de veinte cohetes al mismo tiempo. Tal capacidad ayudará a SpaceX a implementar su estrategia de hacer que los vuelos espaciales sean tan regulares y rápidos como el transporte aéreo.

Actualmente, las obras de construcción se encuentran en la fase final. En la etapa inicial, se espera que los segmentos de Starship y Super Heavy sean traídos desde la fábrica Starfactory de la compañía en Texas. Posteriormente, este complejo en Florida se convertirá en un centro de producción y mantenimiento de ciclo completo, lo que reducirá significativamente los costos logísticos.

El nuevo complejo se está construyendo específicamente para apoyar los lanzamientos desde la costa este de los Estados Unidos. Servirá principalmente a la plataforma de lanzamiento LC-39A en el Centro Espacial Kennedy. SpaceX ya ha preparado toda la infraestructura necesaria en este sitio para los primeros vuelos del nuevo cohete.

Según los planes actuales de la compañía, el primer lanzamiento del cohete Starship desde este sitio en Florida podría realizarse antes de finales de este año. Este será un evento importante no solo para SpaceX, sino para toda la astronáutica mundial, ya que Starship se considera el principal medio de transporte para misiones a Marte y la Luna.

Esta noticia también es de interés para los entusiastas del espacio en Uzbekistán. El éxito de sistemas reutilizables como Starship reducirá drásticamente el costo de poner satélites en órbita. En el futuro, esto podría ayudar a que el Internet satelital de alta velocidad y los sistemas de monitoreo espacial sean más asequibles en nuestro país.