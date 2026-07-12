Xiaomi lanza la placa de cocina inteligente y segura Mijia Timed Gas Stove 3

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Xiaomi lanza la placa de cocina inteligente y segura Mijia Timed Gas Stove 3

El gigante tecnológico chino Xiaomi continúa expandiendo su ecosistema de electrodomésticos. En esta ocasión, la compañía presentó la nueva placa de gas Mijia Timed Gas Stove 3 White 5200W, que simplifica significativamente el proceso de cocción en la cocina y eleva la seguridad a un nuevo nivel. El dispositivo destaca no solo por su diseño moderno, sino también por su alta potencia térmica y funciones inteligentes. Así lo informa Ixbt.com informa .

La principal ventaja del nuevo modelo es su función de temporizador ajustable individualmente para cada quemador. Los usuarios pueden configurar el tiempo de cocción de 1 a 180 minutos. Una vez finalizado el tiempo, el sistema corta automáticamente el suministro de gas y apaga la llama. Esta función facilita el trabajo en la cocina y garantiza la seguridad, especialmente para platos que requieren una cocción prolongada.

Alta potencia y eficiencia energética

El modelo Mijia Timed Gas Stove 3 cuenta con una potencia de 5200 W, lo que permite calentar los alimentos muy rápidamente. Los ingenieros de Xiaomi destacan que la eficiencia térmica del dispositivo alcanza el 70 %. Esto cumple plenamente con los estándares chinos de eficiencia energética de primera clase y ayuda a ahorrar significativamente en el consumo de gas.

Para una distribución uniforme del calor, el dispositivo utiliza un sistema de llama de doble circuito. El anillo interior se encarga del calentamiento rápido, mientras que el anillo exterior distribuye la llama uniformemente por toda la base del recipiente. Un sistema de 168 orificios especiales situados en ambos circuitos garantiza un proceso de combustión estable.

Diseño y facilidad de instalación

En cuanto a su apariencia, la placa está cubierta con un panel de vidrio texturizado blanco. Esta superficie no solo es estéticamente agradable, sino que también es resistente a la suciedad y muy fácil de limpiar. Según ixbt.com, la base del dispositivo tiene una estructura ajustable, lo que permite adaptarla a diferentes tamaños de encimeras de cocina.

Actualmente, el nuevo producto está disponible en las principales plataformas de venta chinas, incluido JD.com. El precio de venta recomendado es de aproximadamente 205 dólares, aunque durante el periodo de lanzamiento, los compradores pueden adquirirlo por unos 175 dólares. Dada la popularidad de los productos Xiaomi, se espera que esta placa de gas inteligente llegue pronto a los mercados internacionales.

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Abror Shuhratov
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