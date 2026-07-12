La demanda mundial de routers Wi-Fi sigue disminuyendo

En los últimos años, el mercado mundial de routers Wi-Fi para consumidores ha experimentado una caída significativa en las ventas. Según datos de la agencia de análisis Counterpoint, el volumen de envíos de dispositivos disminuyó un 6 % en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta tendencia es una nueva etapa de la estancamiento que se observa en el mercado tecnológico desde hace varios años. Así lo informa Ixbt.com.

Los expertos señalan que el pico de ventas de routers se alcanzó en 2021, durante el apogeo de la pandemia de COVID-19. En aquel entonces, la demanda de Internet en el hogar aumentó drásticamente debido al cambio al trabajo remoto y a la educación en línea. Sin embargo, en comparación con las cifras récord de 2021, el volumen de ventas ha caído casi un 34 % hoy en día.

Líderes del mercado y cuota de marcas

A pesar de la caída general del mercado, algunas empresas logran mantener sus posiciones. TP-Link lidera el mercado mundial con una cuota del 20 %. La marca china Xiaomi ocupa el segundo lugar con un 12 %. El top 5 también incluye a gigantes tecnológicos como Netgear, Google y Asus.

Curiosamente, mientras el mercado general se contrae, Asus logró aumentar su volumen de ventas en un 3,8 % durante el año. Esto se explica por el enfoque de la marca en equipos de juego y routers de gama alta. En el mercado de Uzbekistán, casi todas estas marcas están ampliamente disponibles en tiendas oficiales y no oficiales.

Nuevas tendencias: sistemas Mesh y soluciones para gamers

Los analistas señalan crecimiento en ciertos segmentos del mercado. En particular, la demanda de sistemas Mesh está aumentando. Estos sistemas permiten ampliar la cobertura de Internet en casas grandes. Hoy en día, debido al aumento de dispositivos inteligentes en los hogares, los consumidores prefieren soluciones que garanticen una conexión estable en toda la casa.

Además, debido al desarrollo de la industria del juego, las ventas de routers especializados para gamers, que ofrecen alta velocidad y una latencia (ping) mínima, siguen creciendo. Aunque estos dispositivos pueden ser costosos para usuarios comunes, se están volviendo populares entre jugadores profesionales y streamers.

En conclusión, el mercado de routers Wi-Fi ha dejado atrás su «época dorada» de la pandemia. Ahora, los fabricantes intentan mantener sus ingresos centrándose no en la cantidad, sino en la calidad y en nuevas tecnologías (como el estándar Wi-Fi 7 y los sistemas Mesh). Esto indica que, en el futuro, los routers simples serán reemplazados por sistemas de red más complejos e inteligentes.