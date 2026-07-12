Lionel Messi se enfrenta a Inglaterra por primera vez: un choque histórico en la Copa del Mundo

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, está a punto de alcanzar uno de los pocos objetivos que le quedaban pendientes en su legendaria carrera. En las semifinales de la Copa del Mundo 2026, Argentina e Inglaterra se verán las caras. Este encuentro no solo será el partido central del torneo, sino que también pasará a la historia como un debut internacional único para Messi. Así lo informa Goal.com informa .

En los cuartos de final, Argentina venció a Suiza por 3-1 en la prórroga, mientras que la Inglaterra de Thomas Tuchel superó a Noruega por 2-1. De esta manera, los dos gigantes del fútbol mundial se medirán en la semifinal que se disputará en Atlanta. Según Goal.com, Messi, de 39 años, nunca se ha enfrentado a la selección inglesa en su larga trayectoria.

El legado de Maradona y un nuevo desafío

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra tiene un lugar especial en la historia del fútbol. Especialmente los dos famosos goles marcados por Diego Maradona en la Copa del Mundo de 1986 elevaron esta competencia a un nivel legendario. Aunque no vivió esos eventos en directo, Lionel Messi destacó que esta historia corre por las venas de cada argentino.

"Un partido contra Inglaterra siempre tiene un significado especial, porque son una de las mejores selecciones del mundo. Me he enfrentado a casi todos los grandes equipos, excepto a Inglaterra. Por eso espero este encuentro con muchas ganas. Afrontamos este partido como una semifinal de Copa del Mundo y daremos todo por la victoria", compartió la estrella del Inter Miami.

Lionel Messi está mostrando un estado de forma increíble en el torneo actual. Actualmente lidera la carrera por la Bota de Oro con 8 goles junto a Kylian Mbappé. Cabe destacar que Messi se ha convertido en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, alcanzando un total de 21 goles. Durante la fase de grupos y las primeras rondas eliminatorias, logró marcar ante Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde y Egipto.

Récords y el duelo esperado

Aunque no pudo marcar en el difícil partido contra Suiza, Messi dio una asistencia clave. Esto puso fin a su racha goleadora que comenzó en el partido contra Australia en Qatar 2022. Sin embargo, el capitán argentino demuestra una vez más que el éxito colectivo está por encima de cualquier récord personal.

Esta semifinal es crucial no solo por el pase a la final, sino también como un choque entre dos escuelas de fútbol distintas. Mientras que la Inglaterra de Thomas Tuchel muestra un juego disciplinado y ofensivo, Argentina se presenta como un equipo experimentado y resiliente construido en torno a Lionel Messi. El partido en Atlanta será, sin duda, el centro de atención del mundo del fútbol.