Goal actualiza los favoritos del Mundial: la intriga aumenta antes de los cuartos de final

La Copa del Mundo 2026 entra en su fase decisiva. Antes de los cuartos de final, el portal deportivo Goal ha actualizado su ranking de favoritos del torneo.

Francia aparece como la principal candidata en la nueva lista. Sin embargo, el resto de los emparejamientos demuestra que aún queda mucha intriga en la carrera por el título.

Francia lidera el ranking

Según Goal, el principal favorito para ganar el Mundial 2026 es la selección nacional de Francia.

Los franceses se enfrentarán a Marruecos en cuartos de final. Este partido será una prueba crucial, no solo por el pase a semifinales, sino para confirmar su estatus de favorito.

España e Inglaterra también fueron bien valoradas

El segundo lugar del ranking es para España. Los españoles se medirán ante Bélgica en cuartos de final.

En la tercera posición se encuentra Inglaterra. El equipo inglés luchará contra Noruega por un puesto en las semifinales.

Argentina en cuarto lugar

Los actuales campeones del mundo, Argentina, ocupan el cuarto puesto en el ranking de Goal.

El equipo liderado por Lionel Messi jugará contra Suiza en cuartos de final. Argentina avanzó tras vencer a Egipto por 3-2 en los octavos de final.

¿Cómo quedó el ranking completo?

El portal Goal estableció el ranking de favoritos antes de los cuartos de final del Mundial 2026 de la siguiente manera:

Francia España Inglaterra Argentina Noruega Marruecos Suiza Bélgica

Es notable la presencia de Noruega en el quinto lugar. El equipo dirigido por Erling Haaland se unió a los candidatos serios tras eliminar a Brasil del torneo.

Emparejamientos de cuartos de final

Los cuartos de final del Mundial 2026 comienzan el 9 de julio.

Emparejamientos de cuartos de final:

Francia — Marruecos

España — Bélgica

Argentina — Suiza

Inglaterra — Noruega

Ahora, cada error cuesta caro

A partir de los cuartos de final, el estatus de favorito importa menos que la precisión en el campo.

El ranking de Goal sitúa a Francia en primer lugar, pero los otros siete equipos están listos para dar la sorpresa en este Mundial.