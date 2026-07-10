Jürgen Klopp revela detalles de las negociaciones secretas por el fichaje de Kylian Mbappé

El exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, reveló los detalles de un intento inusual y altamente secreto para fichar a Kylian Mbappé en 2017. El técnico alemán explicó que asumió un riesgo considerable junto a la directiva del club para incorporar al delantero francés, quien aún no se había convertido en la estrella mundial que es hoy. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, Klopp, quien actualmente trabaja como experto para MagentaTV, se encontró con Mbappé y su madre durante un partido de la Copa del Mundo y recordó viejos tiempos. Según el entrenador, el Liverpool estuvo cerca de concretar el fichaje más caro de la historia que nunca llegó a realizarse. Para mantener las negociaciones lejos de la prensa, la directiva del club incluso alquiló un jet privado.

Almuerzo secreto en el cielo francés

Klopp contó que la reunión tuvo lugar a bordo de un avión que volaba de Blackpool a Niza. «Hablamos con Mbappé antes de que se fuera a París. Fue el fichaje más caro que nunca ocurrió, valorado en unos 500 millones de euros. Recogimos a la familia Mbappé en Niza y volamos en círculos por el espacio aéreo para que nadie nos viera. Tuvimos un almuerzo increíble a bordo, todo fue fantástico, pero al final eligió al PSG», declaró Jürgen Klopp.

Resulta que Klopp negoció personalmente no solo con Kylian Mbappé, sino también con otras dos estrellas de la selección francesa: Ousmane Dembélé y Adrien Rabiot. Sin embargo, el entrenador lamentó que ninguno de estos tres talentosos jugadores terminara mudándose a Anfield. Esto sigue siendo uno de los mayores lamentos de mercado en la carrera de Klopp.

En aquel entonces, Mbappé se unió al club parisino por 180 millones de euros. Aunque compartió equipo con estrellas como Lionel Messi y Neymar, su paso por París estuvo marcado por conflictos internos y fracasos en la Champions League. Curiosamente, tras la salida de Mbappé, el PSG no logró conquistar este prestigioso torneo.

Actualmente en el Real Madrid, Kylian Mbappé sigue persiguiendo su gran sueño: ganar el trofeo de la Champions League. En su entrevista, Jürgen Klopp demostró que mantiene una relación cordial con la madre de la estrella francesa, dejando claro que, a pesar de que aquella operación secreta no dio resultados, el respeto mutuo se mantiene.