El club inglés de Manchester United ha realizado su último movimiento en el mercado de fichajes de verano. El equipo ha anunciado oficialmente la contratación del experimentado portero Karl Darlow, quien se encontraba como agente libre. El guardameta de 35 años, internacional con la selección de Gales, llega a "Old Trafford" para reforzar las opciones de reserva del equipo. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, el acuerdo entre Karl Darlow y los "Red Devils" es válido hasta junio de 2028. El contrato también incluye una cláusula para extender la colaboración por un año más. Darlow se convirtió en el segundo fichaje del club este verano después de Andrey Santos.

Cambios en la rotación de porteros

Este traspaso forma parte de una reestructuración seria en el departamento de porteros del club. Tras la salida de Andre Onana cedido al Trabzonspor, el Manchester United buscaba un competidor digno para el portero titular Senne Lammens. Se espera que Karl Darlow cubra ese vacío.

La llegada del experimentado guardameta también afectará el destino de otros porteros. En particular, se espera que el turco Altay Bayindir regrese a su país natal, mientras que el joven talento Radek Vitek sería cedido nuevamente para ganar experiencia. Se prevé que Darlow ayude al equipo no solo con su habilidad en el campo, sino también con su experiencia en el vestuario.

El director de fútbol del Manchester United, Jason Wilcox, al hablar sobre la nueva adquisición, elogió las cualidades profesionales de Darlow: "Karl ha demostrado su capacidad para jugar al más alto nivel. Su ética de trabajo y su carácter decidido serán una fuerte incorporación a nuestra plantilla. Estamos encantados de ver a un jugador tan experimentado en nuestro equipo".

Importancia estratégica y planes futuros

El traspaso de Karl Darlow también tiene una importancia estratégica para el club. Según las reglas de la Premier League inglesa, cada equipo debe tener una cierta cantidad de jugadores formados localmente (homegrown) en su registro. Darlow, exjugador del Newcastle United, ayudará al club a cumplir con esta cuota.

Actualmente, Darlow se ha unido a los entrenamientos de pretemporada del equipo. Tendrá que competir con Senne Lammens por el puesto titular. Curiosamente, el legendario Zlatan Ibrahimovic calificó recientemente a Lammens como un portero algo "sobrevalorado" (overrated), lo que sin duda intensificará la competencia.

Tras cerrar este traspaso, la directiva del Manchester United ha centrado su atención en las negociaciones por Youri Tielemans. Se espera que el centrocampista belga sea el próximo gran fichaje del club.