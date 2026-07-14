Por primera vez: un tribunal reconoce a peces dorados como seres con derechos

En Argentina se tomó una decisión histórica sobre la protección de los derechos de los animales. Por primera vez, un tribunal del país reconoció a dos peces dorados, llamados Fede y Magi, como seres sintientes con derechos. Esta decisión está generando grandes debates, no solo en Argentina, sino también a nivel internacional.

Se supo que los peces dorados se mantenían en una pecera muy estrecha e incómoda en el escaparate de un restaurante de sushi en Buenos Aires. El público llamó la atención sobre el hecho de que este lugar, expuesto directamente a los rayos del sol, era totalmente inadecuado para los animales.

Tras esto, la organización de protección de derechos animales Jaulas Vacías presentó una demanda ante el tribunal. En ella se argumentaba que las condiciones de mantenimiento de los peces violaban la ley nacional que prohíbe la crueldad hacia los animales.

Tras examinar el caso, el tribunal ordenó el traslado inmediato de Fede y Magi a un entorno seguro. Al mismo tiempo, los reconoció no como simples propiedades, sino como seres vivos con capacidad de sentir.

Después de la decisión, los dos peces fueron trasladados de un recipiente pequeño de 40 litros a un acuario espacioso de 2500 litros. Ahora reciben cuidados especiales y viven en un entorno adecuado.

Según los expertos, tener peces en un acuario no es ilegal en sí mismo. Sin embargo, mantenerlos en un espacio reducido, sin suficiente alimento ni un entorno cómodo, puede considerarse un acto de crueldad hacia los animales.

Los ecologistas consideran que esta decisión podría convertirse en un precedente importante para la jurisprudencia futura en el ámbito de los derechos animales. También es probable que impulse una reconsideración sobre el trato hacia los animales.