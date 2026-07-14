La cooperación internacional en el ámbito de la exploración espacial alcanza una nueva etapa. La NASA anunció que transmitirá en vivo el lanzamiento de la nave espacial tripulada «Soyuz MS-29», programado para el 14 de julio desde el cosmódromo de Baikonur. Esta misión es notable no solo por su importancia científica, sino también por demostrar la estabilidad de los vínculos entre Estados Unidos y Rusia en el marco de los programas espaciales. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

En esta nueva misión, el astronauta de la NASA Anil Menon viajará al espacio por primera vez. En órbita, se unirá a las expediciones 74 y 75 de la Estación Espacial Internacional (ISS). Las actividades de Menon en el espacio incluyen un amplio programa científico centrado principalmente en el impacto de la ingravidez en la salud humana y en la prueba de nuevas tecnologías.

Proceso de preparación y aspectos únicos

Las últimas fotografías proporcionadas por la NASA muestran los procesos de transporte e instalación del cohete portador «Soyuz-2.1a» en la plataforma de lanzamiento. Es interesante notar que en el costado del cohete se pueden ver dibujos hechos por niños dedicados a la misión. Esta tradición tiene como objetivo aumentar el interés social en los vuelos espaciales e involucrar a la generación joven en la ciencia.

Según información de ixbt.com, el jefe de la NASA, Jared Isaacman, visitó el cosmódromo de Baikonur por primera vez en ocho años para observar este vuelo. Esta visita de alto nivel demuestra que las relaciones diplomáticas y técnicas entre ambos países en el sector espacial siguen siendo de alto nivel.

El futuro de la ISS y las negociaciones

La misión no se limitará solo a trabajos técnicos. Según el jefe de Roskosmos , Dmitriy Bakanov, durante el vuelo están previstas importantes negociaciones entre los líderes de la NASA y Roskosmos sobre el futuro de la Estación Espacial Internacional. Las partes discutirán la extensión del período de uso de la estación y nuevos proyectos de cooperación.

Este evento también es interesante para los entusiastas del espacio en Uzbekistán, ya que el cosmódromo de Baikonur se encuentra cerca de nuestra región y los vuelos realizados desde allí a menudo dejan un rastro brillante en el cielo de Asia Central. Los representantes de la NASA destacan que la misión «Soyuz MS-29» seguirá siendo un ejemplo exitoso de cooperación bilateral.

Actualmente, todos los sistemas están listos para el vuelo. Los especialistas están realizando una última verificación de todas las medidas de seguridad antes del lanzamiento. El acoplamiento de la nave espacial con la ISS y el traslado de la tripulación a la estación también se mostrarán al público mundial a través de transmisiones directas.