Kylian Mbappé habla sobre su fallo en el penalti y su lesión

El capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, comentó sobre el penalti fallado en el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo contra Marruecos. El delantero admitió abiertamente que los malentendidos durante el juego y las largas esperas del sistema VAR afectaron su concentración. Así lo informa Goal.com informa .

El penalti, señalado en un momento crucial del encuentro, se ejecutó tras una pausa de casi tres minutos. En una entrevista con RMC Sport, Kylian Mbappé destacó que las decisiones del árbitro y la comunicación con los asistentes de video alteraron su preparación mental. Inicialmente, el árbitro confirmó el penalti, pero la revisión posterior del proceso dejó al jugador en una situación incómoda.

El VAR y la pérdida de concentración

«Ejecuté mal el disparo. La situación se volvió un poco confusa. El árbitro dijo que era penalti, pregunté si la revisión del VAR había terminado y me dijo que sí. Pero cuando tomé el balón para prepararme, el árbitro volvió a acercarse para decir que la decisión no era definitiva y que debían revisar una acción de dos minutos antes», declaró Kylian Mbappé.

Según la estrella francesa, estas pausas tecnológicas en el fútbol moderno requieren una nueva preparación psicológica por parte de los jugadores. Al reconocer su error, aclaró que no busca culpar a los árbitros, sino que, por el contrario, hay que estar preparados para escenarios tan inesperados. «Es parte del nuevo fútbol, tenemos que adaptarnos», añadió el delantero.

Preocupaciones sobre la lesión

La salida de Kylian Mbappé del campo en el minuto 77 generó serias preocupaciones. Tras recibir un golpe en el tobillo que requirió asistencia médica, el jugador fue sustituido por Jean-Philippe Mateta. Sin embargo, al final del encuentro, el capitán tranquilizó a los aficionados asegurando que su lesión no era grave.

Según ESPN, Kylian Mbappé estará totalmente listo para la semifinal. El hecho de que celebrara la victoria con sus compañeros al final del partido es una prueba de que su estado es bueno. «Recibí un golpe en el tobillo, pero todo está bien. Al final del partido, Mateta podía ayudar más que yo, por eso fui sustituido», aclaró el futbolista.

La selección de Francia derrotó a Marruecos por 2-0 y obtuvo su pase a las semifinales. Ahora, los campeones defensores se preparan para el próximo desafío en las puertas de la final. Kylian Mbappé está listo para saltar al campo como la principal arma de su equipo.