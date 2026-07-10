¿Es Harry Kane el mejor de la historia de Inglaterra? Stan Collymore habla sobre el «sesgo de actualidad»

La cuestión de si el capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, merece el estatus de mejor jugador de la historia (GOAT) de su país está provocando intensos debates en la comunidad futbolística. Aunque Kane es el máximo goleador de la historia de la selección, muchos expertos se muestran cautelosos a la hora de reconocerlo como el líder indiscutible. Así lo informa Goal.com informa .

El exdelantero Stan Collymore reaccionó a estos debates en una entrevista con Goal.com. En su opinión, al evaluar a los jugadores de la generación actual se observa un «sesgo de actualidad» (recency bias), es decir, una tendencia a dar demasiada importancia a los acontecimientos recientes. Aunque Collymore incluye a Kane entre las leyendas del fútbol inglés, considera que aún es pronto para ponerlo por encima de gigantes como Bobby Moore o Bobby Charlton.

Diferencias entre resultados históricos y el fútbol moderno

Harry Kane ya ha marcado 85 goles con la selección nacional y está cerca de superar el récord de 125 partidos de Peter Shilton. Sin embargo, Collymore citó los resultados de estrellas del pasado, especialmente Jimmy Greaves. Greaves marcó 44 goles en 57 partidos, y no hay que olvidar que en aquella época no existía la Liga de Naciones ni una gran cantidad de partidos de clasificación.

«Podemos poner a Kane al mismo nivel que grandes delanteros como Gary Lineker, Nat Lofthouse, Jimmy Greaves y Geoff Hurst. Pero no es necesario compararlos entre sí, simplemente hay que apreciar los méritos de cada uno en su época», afirma Collymore. Según él, si un jugador no está al nivel de Lionel Messi, Diego Maradona o Pelé, calificarlo como el mejor de todos los tiempos siempre será subjetivo.

La importancia de un título mundial

Actualmente, Harry Kane atraviesa el mejor momento de su carrera tras marcar 61 goles la temporada pasada con el Bayern de Múnich. En la Copa del Mundo que se celebra en Norteamérica, sigue demostrando su eficacia. En los cuartos de final, la selección de Inglaterra se enfrentará a la Noruega de Erling Haaland, y se espera que el duelo entre estos dos goleadores sea uno de los platos fuertes del torneo.

Si Kane logra guiar a Inglaterra hacia su primer título importante desde 1966 como capitán, su candidatura a mejor jugador se verá considerablemente reforzada. Por ahora, sigue siendo una estrella que forma parte del «fondo de oro» del fútbol inglés, junto a Wayne Rooney, David Beckham y otras leyendas.