El duelo entre las selecciones de Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo, ha causado un gran revuelo en el mundo del fútbol. Los actuales campeones, que perdían por dos goles, mostraron una voluntad increíble para darle la vuelta al marcador. Sin embargo, las polémicas y acusaciones surgidas tras este encuentro en Atlanta van más allá de los principios deportivos. Así lo informa Goal.com informa .

Al llegar al minuto 67, la selección de Egipto ganaba inesperadamente 2-0. Los goles de Yasser Ibrahim y Mustafa Zico, sumados a un penalti fallado por Lionel Messi, dejaron a Argentina al borde de la eliminación. Pero a falta de 11 minutos para el final, los pupilos de Lionel Scaloni demostraron su verdadero carácter de campeones.

El milagro ocurrido en 14 minutos

En una situación difícil, Cristian Romero salvó al equipo al rematar un centro de Lionel Messi para recortar distancias. Poco después, Lionel Messi exhibió su talento para restablecer la igualdad. En el tercer minuto del tiempo añadido, el centrocampista del Chelsea, Enzo Fernandez, marcó el gol de la victoria, haciendo vibrar el estadio. Las lágrimas de Lionel Messi y del técnico Scaloni demostraban lo importante que era este triunfo para Argentina.

Sin embargo, el bando egipcio no pudo aceptar esta derrota. Tras el partido, la Asociación de Fútbol de Egipto presentó una queja formal ante la FIFA, acusando a los árbitros franceses de corrupción y de favorecer a Argentina. En su opinión, los árbitros cometieron errores en varias jugadas clave durante el encuentro.

Las protestas de Egipto y la cuestión arbitral

La principal queja de los egipcios se centra en un gol anulado con 1-0 en el marcador y una acción que involucró a Mohamed Salah al final del partido. Egipto sostiene que hubo falta sobre Salah dentro del área y que debió pitarse penalti. El hecho de que Argentina marcara el gol de la victoria en el contraataque inmediatamente posterior intensificó las protestas.

Según información de ixbt.com, la parte egipcia exige la expulsión de los árbitros del torneo. Pero los expertos y analistas de fútbol no consideran que esta victoria de Argentina sea solo suerte o ayuda arbitral. Es, ante todo, el resultado de la tenacidad y la habilidad de un equipo que no se rinde en los momentos más difíciles.

Este tipo de polémicas alrededor de la selección argentina no son novedad. Tienen tantos seguidores en todo el mundo como críticos. Sin embargo, el resultado en el campo demuestra que el equipo liderado por Lionel Messi no está dispuesto a ceder el trono. Esta victoria los lleva a cuartos de final y confirma una vez más que son los principales candidatos al título.