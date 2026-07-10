Siga con nosotros los detalles de los cuartos de final entre España y Bélgica

Nuestro sitio ofrecerá una retransmisión en directo del encuentro entre las selecciones de España y Bélgica, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El partido se disputará en el estadio de Inglewood, en Los Ángeles. El encuentro comenzará a las 00:00 hora de Uzbekistán. Durante la retransmisión, cubriremos los eventos principales, ataques peligrosos, goles, tarjetas amarillas y rojas, sustituciones y cambios en las estadísticas.

Se espera que España salga con Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzabal en el once inicial.

Por parte de Bélgica, Thibaut Courtois, Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Timothy Castagne, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku y Charles De Ketelaere forman parte del equipo titular.

A través de nuestra retransmisión en directo, podrá seguir las incidencias del partido minuto a minuto.