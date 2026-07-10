Un superordenador arroja cifras sorprendentes antes del España — Bélgica

Antes del gran partido de cuartos de final de la Copa Mundial 2026 entre España y Bélgica, el superordenador de Opta ha publicado su pronóstico. Aunque un equipo se muestra como claro favorito, la probabilidad de que el encuentro se extienda a la prórroga también se estima bastante alta.

El partido, que comenzará a las 23:59 (hora de Taskent), definirá el pase a las semifinales.

¿Cuántas posibilidades se le dan a España?

Según los cálculos de Opta, la probabilidad de que la selección nacional de España gane en el tiempo reglamentario es del 58,3 %.

Este resultado convierte a España en el gran favorito del encuentro. El superordenador llegó a esta conclusión teniendo en cuenta la plantilla, los resultados recientes y las estadísticas de juego del equipo.

Las posibilidades de Bélgica se consideran bajas

La probabilidad de que Bélgica gane dentro de los 90 minutos se sitúa en el 19,1 %.

Aun así, Bélgica cuenta con jugadores en su plantilla capaces de decidir el destino del partido en una sola jugada. Por ello, aunque los números señalen a España como favorita, la lucha en el campo podría ser totalmente distinta.

El partido también podría ir a la prórroga

Opta ha estimado en un 22,6 % la probabilidad de que el tiempo reglamentario termine en empate.

En este caso, el ganador se decidirá en la prórroga o en la tanda de penaltis.

Pronóstico de Opta

Victoria de España — 58,3 %;

Victoria de Bélgica — 19,1 %;

Empate y prórroga — 22,6 %.

El partido España — Bélgica comenzará a las 23:59 (hora de Taskent). ¿Crees que se cumplirá el pronóstico del superordenador?