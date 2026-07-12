El heroísmo de Jude Bellingham: Inglaterra derrota a Noruega y avanza a semifinales

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El heroísmo de Jude Bellingham: Inglaterra derrota a Noruega y avanza a semifinales

El duelo de cuartos de final de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Noruega estuvo lleno de dramatismo. El doblete de Jude Bellingham le dio a los «Three Lions» una victoria por 2-1 y los clasificó a las semifinales. Tras esta derrota, Erling Haaland y sus compañeros se despiden del torneo. Así lo informa Goal.com .

Bajo el calor sofocante de Florida, Inglaterra intentó imponer su dominio desde los primeros minutos. Sin embargo, según Goal.com, fueron los noruegos quienes lograron abrir el marcador. Un centro de Andreas Schjelderup desde la banda izquierda golpeó inesperadamente el poste y terminó en la red. El portero Jordan Pickford cometió un error al tardar en reaccionar.

La selección de Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, quedó algo descolocada tras el gol en contra. Por parte de Noruega, Martin Odegaard y Alexander Sorloth tuvieron claras ocasiones para ampliar la ventaja, pero no lograron concretarlas. En el tiempo añadido de la primera parte, Jude Bellingham irrumpió en el área tras un pase de Anthony Gordon y restableció la igualdad con un disparo preciso.

Prórroga y momentos decisivos

En la segunda mitad, ambos equipos optaron por la cautela. Los goles marcados por Harry Kane y Torbjorn Heggem fueron anulados por los árbitros por diversas razones. Noruega se mostró muy peligrosa en jugadas a balón parado, especialmente con un cabezazo de Kristoffer Ajer que se estrelló en el travesaño. Al terminar el tiempo reglamentario en empate, se recurrió a la prórroga.

En el tercer minuto de la prórroga, el portero noruego Orjan Nyland no pudo contener un disparo lejano de Morgan Rogers. Jude Bellingham, atento al rebote, firmó su doblete y puso a su equipo por delante. Este gol resultó ser el factor decisivo que sentenció el encuentro.

Hasta el final del partido, Inglaterra mantuvo un juego ordenado en defensa. Djed Spence y Bukayo Saka pudieron ampliar la ventaja en los contraataques, pero el portero noruego se lució. Finalmente, Inglaterra selló la victoria por 2-1 y se enfrentará a Argentina o Suiza en las semifinales. Erling Haaland termina su camino en el torneo en los cuartos de final.

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