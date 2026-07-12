Rayan Gandra noqueó a su rival en el primer asalto en UFC 329 (video)

El luchador brasileño Rayan Gandra logró otra victoria brillante en el evento UFC 329. En la categoría de peso medio, el atleta derrotó al estadounidense Zachary Reese por nocaut técnico en el mismo primer asalto.

Con este resultado, Gandra extendió su racha de victorias a nueve y demostró a los fanáticos de la UFC que ha surgido un nuevo contendiente de peso.

El combate terminó en el primer asalto

Gandra comenzó el enfrentamiento con mucha intensidad, presionando a su oponente desde el inicio.

En el momento decisivo, el luchador brasileño conectó un potente golpe de izquierda que dejó a Zachary Reese en una situación crítica. Tras la intervención del árbitro, el combate finalizó por nocaut técnico.

Novena victoria consecutiva

Este resultado marca la novena victoria consecutiva para Rayan Gandra.

Además, elevó su cuenta total de victorias en su carrera profesional a 10. Estas cifras demuestran que el brasileño se está convirtiendo en una de las promesas más sólidas del peso medio.

Cuarta derrota para Reese

Para Zachary Reese, esta pelea representó la cuarta derrota de su carrera.

El atleta estadounidense recibió un golpe contundente en el primer asalto y no pudo continuar con el combate.

Grandes retos esperan a Gandra

Una victoria tan contundente en UFC 329 podría acercar a Gandra a rivales mejor posicionados en el ranking.

La gran pregunta ahora es: ¿a quién le pondrá la UFC como próximo rival al brasileño tras sus nueve victorias seguidas?