Luke Riley logra un KO en el primer asalto en UFC 329 (video)

Luke Riley, quien aún no conoce la derrota, consiguió otra victoria contundente en el evento UFC 329. Noqueó a Kai Kamaka en el primer asalto, elevando su récord profesional a 14-0.

Este resultado marca la tercera victoria de Riley en la UFC. Para Kamaka, es su primera derrota desde que regresó a la promoción.

El combate no duró ni cinco minutos

Aunque Kai Kamaka tiene experiencia en grandes promociones, esta vez no pudo controlar el ritmo de la pelea.

Luke Riley aumentó la presión desde el primer asalto y lanzó el ataque definitivo. Kamaka no pudo continuar tras los golpes y el árbitro detuvo el combate.

El récord de Riley sigue mejorando

Tras esta victoria, el récord general de Luke Riley es:

14 victorias;

0 derrotas.

En la UFC, ha disputado tres combates y ha ganado los tres.

Primera derrota de Kamaka tras su regreso

Para Kai Kamaka, este resultado es la octava derrota de su carrera.

Su récord profesional actual es:

18 victorias;

8 derrotas;

1 empate.

Kamaka esperaba buenos resultados tras su regreso a la UFC, pero fue detenido en el primer asalto ante Riley.

Retos mayores esperan a Riley

Invicto en 14 peleas, Luke Riley se está convirtiendo en uno de los luchadores más prometedores de la división.

Su victoria por KO en UFC 329 lo acerca a rivales mejor clasificados. Ahora, existe gran interés por saber a quién enfrentará la promoción a continuación.