El padre de Erling Haaland, furioso con el arbitraje: dramático duelo entre Noruega e Inglaterra

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El padre de Erling Haaland, furioso con el arbitraje: dramático duelo entre Noruega e Inglaterra

El encuentro entre Noruega e Inglaterra, correspondiente a las eliminatorias para la Copa Mundial 2026, será recordado no solo por la lucha en el campo, sino también por las emociones en la grada. La derrota de Noruega y su eliminación del torneo provocaron la indignación de Alf-Inge Haaland, padre de la estrella Erling Haaland. El exfutbolista estaba tan furioso con las decisiones arbitrales que no ocultó su frustración en público, según informa Goal.com .

El partido comenzó muy bien para Noruega. Un disparo de Andreas Schjelderup sorprendió al portero Jordan Pickford, poniendo a los escandinavos por delante. Sin embargo, los pupilos del seleccionador inglés Thomas Tuchel tomaron rápidamente el control del juego. Especialmente, el doblete de Jude Bellingham sentenció el destino del partido y clasificó a los «Three Lions» a la siguiente fase.

Durante el encuentro surgieron varias situaciones polémicas relacionadas con el arbitraje. En particular, el segundo gol de Noruega fue anulado por una falta de Erling Haaland sobre Elliot Anderson. Además, la FIFA tuvo que emitir un comunicado desmintiendo los rumores de que el balón había tocado la «spidercam» antes del gol de Bellingham. Esta cadena de decisiones colmó la paciencia de Alf-Inge Haaland.

Conflicto en la grada y sarcasmo en redes sociales

Según Goal.com, cuando el árbitro Clément Turpin señaló un penalti a favor de Inglaterra en el tiempo añadido, las cámaras captaron a Alf-Inge Haaland en el palco VIP. Aunque el penalti fue anulado tras la intervención del VAR, el padre de Erling fue grabado haciendo gestos obscenos hacia el campo. Su comportamiento generó un intenso debate en las redes sociales.

Alf-Inge Haaland, de 51 años, no se limitó a gestos groseros. Tras el partido, publicó un mensaje irónico en sus redes sociales: «Bravo a Bellingham y al árbitro, bien hecho». Esto se interpreta como parte del profundo descontento en el campamento noruego respecto al arbitraje. En su opinión, los errores arbitrales acabaron con las posibilidades de Noruega de llegar a las semifinales.

Las estadísticas del partido tampoco fueron favorables para Noruega. Según Opta, Inglaterra se convirtió en uno de los pocos equipos que ha impedido que Erling Haaland marque en partidos oficiales. La última vez que Austria logró dejar a Haaland sin marcar fue en octubre de 2024. Así, una racha de 636 días terminó precisamente en este duelo contra Inglaterra.

Esta derrota es dolorosa para el fútbol noruego, que lucha por tener éxito en grandes torneos a pesar de contar con el mejor delantero del mundo. Las acciones de Alf-Inge Haaland se interpretan no solo como un acto de protección paternal, sino como una reacción personal ante la injusticia percibida. Inglaterra continúa ahora su camino hacia el título.

Эрлинг ХоландНорвегияАнглияЖаҳон ЧемпионатиАлф-Инге Холанд
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