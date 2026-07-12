Harry Kane se dirige a los aficionados tras la victoria contra Noruega

·48·Deportes
Harry Kane se dirige a los aficionados tras la victoria contra Noruega

Tras la dramática victoria (2-1) sobre Noruega en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026, el delantero y capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, publicó fotos emotivas con los aficionados en las gradas. Zamin.uz presenta las palabras del capitán inglés y sus impresionantes estadísticas en este Mundial.

Unidos con los aficionados

Tras el duro encuentro que aseguró el pase a semifinales, Harry Kane compartió en sus redes sociales oficiales fotografías con los seguidores presentes en el estadio. Acompañó la imagen con un mensaje breve pero muy significativo:

«Estamos aquí – juntos», escribió el goleador de la selección inglesa.

Las actuaciones fenomenales de Harry Kane en la Copa Mundial 2026

Kane se ha convertido en la verdadera «arma» ofensiva de los ingleses en este torneo. Ha participado en cada partido de la selección, demostrando una gran regularidad:

  • Tiempo de juego: Total 564 minutos (jugó la totalidad de cada encuentro).

  • Eficacia: Logró 6 veces batir la portería rival.

  • Juego colectivo: Dio 1 asistencia de gol a sus compañeros.

Duelo de gigantes en semifinales: ¡Inglaterra — Argentina!

Tras finalizar los cuartos de final, los aficionados esperan uno de los mayores enfrentamientos del año en las semifinales del Mundial 2026. Por el pase a la final y las medallas de oro, la Inglaterra de Harry Kane se enfrentará al actual campeón del mundo: contra Argentina en el campo.

Anteriormente, el delantero argentino Julián Álvarez también afirmó que darían todo por Messi, lo que sin duda aumentará la intensidad del próximo partido.

La fase decisiva del Mundial

Recordemos que la Copa Mundial de Fútbol 2026 se viene celebrando intensamente desde el 11 de junio en tres países: México, Canadá y Estados Unidos.

  • Final: La gran final del torneo, donde se disputará el trofeo supremo, el 19 de julio tendrá lugar en East Rutherford, Estados Unidos.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Kylian Mbappé recuperado de su lesión: el capitán francés jugará contra EspañaKylian Mbappé recuperado de su lesión: el capitán francés jugará contra EspañaHoy, 18:40Lesión de Jude Bellingham: el estado de la estrella de Inglaterra genera preocupaciónLesión de Jude Bellingham: el estado de la estrella de Inglaterra genera preocupaciónHoy, 18:39Messi logra un registro inédito en la Copa Mundial 2026Messi logra un registro inédito en la Copa Mundial 2026Hoy, 18:04Julián Álvarez hace una declaración abierta antes del partido contra InglaterraJulián Álvarez hace una declaración abierta antes del partido contra InglaterraHoy, 17:56Situación histórica en el Mundial 2026: los cuatro mejores equipos del ranking llegan a semifinalesSituación histórica en el Mundial 2026: los cuatro mejores equipos del ranking llegan a semifinalesHoy, 17:55«Estoy completamente devastado»: McGregor sobre su derrota en UFC 329«Estoy completamente devastado»: McGregor sobre su derrota en UFC 329Hoy, 17:48
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán