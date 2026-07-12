Harry Kane se dirige a los aficionados tras la victoria contra Noruega

Tras la dramática victoria (2-1) sobre Noruega en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026, el delantero y capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, publicó fotos emotivas con los aficionados en las gradas. Zamin.uz presenta las palabras del capitán inglés y sus impresionantes estadísticas en este Mundial.

Unidos con los aficionados

Tras el duro encuentro que aseguró el pase a semifinales, Harry Kane compartió en sus redes sociales oficiales fotografías con los seguidores presentes en el estadio. Acompañó la imagen con un mensaje breve pero muy significativo:

«Estamos aquí – juntos», escribió el goleador de la selección inglesa.

Las actuaciones fenomenales de Harry Kane en la Copa Mundial 2026

Kane se ha convertido en la verdadera «arma» ofensiva de los ingleses en este torneo. Ha participado en cada partido de la selección, demostrando una gran regularidad:

Tiempo de juego: Total 564 minutos (jugó la totalidad de cada encuentro).

Eficacia: Logró 6 veces batir la portería rival.

Juego colectivo: Dio 1 asistencia de gol a sus compañeros.

Duelo de gigantes en semifinales: ¡Inglaterra — Argentina!

Tras finalizar los cuartos de final, los aficionados esperan uno de los mayores enfrentamientos del año en las semifinales del Mundial 2026. Por el pase a la final y las medallas de oro, la Inglaterra de Harry Kane se enfrentará al actual campeón del mundo: contra Argentina en el campo.

Anteriormente, el delantero argentino Julián Álvarez también afirmó que darían todo por Messi, lo que sin duda aumentará la intensidad del próximo partido.

La fase decisiva del Mundial

Recordemos que la Copa Mundial de Fútbol 2026 se viene celebrando intensamente desde el 11 de junio en tres países: México, Canadá y Estados Unidos.