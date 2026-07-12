Julián Álvarez hace una declaración abierta antes del partido contra Inglaterra

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Julián Álvarez hace una declaración abierta antes del partido contra Inglaterra

Tras la victoria de Argentina sobre Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, el delantero Julián Álvarez habló sobre el capitán del equipo, Lionel Messi y los objetivos supremos que tienen por delante. Zamin.uz presenta los detalles de esta emocionante declaración.

Hacia nuevos triunfos para el capitán

Álvarez destacó que la «Albiceleste» aspira a ganar el trofeo mundial no solo por el honor del país, sino también por su legendario capitán.

Las palabras de Julián Álvarez: «Haremos todo lo posible para que Messi gane el Mundial una vez más. Para él, cada partido es una verdadera batalla. Después de marcar, lo primero que hice fue abrazar a Messi», declaró el delantero, según The Touchline.

Superclásico contra Inglaterra en semifinales

Recordemos que la selección argentina aseguró su pase a semifinales tras vencer a Suiza por 3-1 en los cuartos de final.

Ahora, los campeones del mundo vigentes enfrentan una prueba muy seria a las puertas de la final:

  • Próximo rival: La selección de Inglaterra.

  • Estado del duelo: Una lucha feroz por un lugar en la final del Mundial 2026.

Momento de defender el título de campeón

Como dato, Argentina ganó el trofeo en el Mundial anterior en Qatar tras vencer a Francia en una dramática tanda de penaltis. Ahora, Messi y sus compañeros están cerca de repetir la historia y ganar el oro por segunda vez consecutiva.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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