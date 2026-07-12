Asequible y fiable: el Nokia 102 4G (2026) aparece en imágenes

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Asequible y fiable: el Nokia 102 4G (2026) aparece en imágenes

En un momento en que HMD Global está cambiando su estrategia de marca, los teléfonos con botones bajo la legendaria marca Nokia no tienen intención de abandonar el mercado. Han aparecido en la red las primeras imágenes y especificaciones técnicas del modelo Nokia 102 4G, cuyo lanzamiento está previsto para 2026. Se espera que este dispositivo destaque por su asequibilidad y diseño clásico. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información proporcionada por el insider SmashX_60, el nuevo modelo Nokia 102 4G está destinado principalmente al mercado chino. Lo más destacado es que el dispositivo se lanzará bajo la marca Nokia y no bajo HMD. Esto supone el regreso del logotipo clásico y las tipografías familiares para los fieles seguidores de la marca. Se dice que el precio estimado del dispositivo no superará los 159 yuanes (aproximadamente 20 USD).

Cambios en el diseño y la apariencia

En comparación con el modelo HMD 102 4G de 2025, el nuevo dispositivo contará con un diseño significativamente renovado. El fabricante ha eliminado la inscripción "AI" innecesaria en el botón central, apostando por un aspecto minimalista. Se espera que el teléfono se presente en dos colores brillantes: azul oscuro y naranja.

Técnicamente, el Nokia 102 4G se mantiene fiel a los principios de simplicidad y durabilidad. Se espera que el dispositivo cuente con las siguientes características:

  • Pantalla a color de 1,8 pulgadas;
  • Cámara principal de 0,3 megapíxeles;
  • 64 MB de RAM y 128 MB de almacenamiento interno;
  • Batería con una capacidad de 1200 mAh;
  • Bluetooth 5.0 y conector de audio de 3,5 mm.
Además, el cuerpo del teléfono está protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua según el estándar IP52. Estas características hacen del dispositivo una opción cómoda como teléfono secundario o para personas mayores. La publicación ixbt.com señala que la fecha de presentación oficial de este modelo aún no ha sido revelada.

En el mercado de Uzbekistán, los teléfonos con botones de Nokia también mantienen su posición. Debido a su bajo precio y a su batería de larga duración, estos modelos suelen comprarse como teléfonos de trabajo o como herramientas fiables en zonas con mala calidad de comunicación. La aparición de un nuevo modelo de 20 dólares sin duda intensificará la competencia en este segmento.

Recordemos que anteriormente, el insider SmashX_60 informó que HMD planeaba revivir los smartphones de la legendaria serie Asha. Sin embargo, se espera que los modelos Asha se lancen bajo la marca HMD y no bajo Nokia.

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Abror Shuhratov
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